Zoë Kravitz: un matrimonio de dos años, su relación sorpresa con Channing Tatum y sus problemas con la bulimia

Zoë Kravitz es una de las mujeres más aclamadas de Hollywood. Sabe actuar, sabe cantar y no hay firma que se precie que no quiera tenerla como imagen o desfilando con sus diseños. Hija del cantante Lenny Kravitz y de la actriz Lisa Bonet, puede parecer que la infancia y la adolescencia de Zoë estuvo marcada por éxito y lujos, pero lo cierto es que su vida más personal no ha sido siempre un cuento de hadas.

Lenny Kravitz y Lisa Bonet se separaron cuando Zoë tenía tan solo seis años. Hasta ese momento, había llevado una vida tranquila en California y después de vivir unos años con su madre en Topanga Canyon, a los 11 años se mudó con su padre a Miami, donde su vida cambió por completo.

Su lucha contra la bulimia durante 10 años

Cuando se fue a vivir con su padre a Miami, empezó a estudiar en Miami Country Day School. Un ambiente en el que, tal como confesó en una entrevista para Elle, estaba rodeada " por una cantidad enorme de belleza y poses".

Eso hizo que sus inseguridades respecto a su físico llegasen hasta tal punto que a los 15 años empezara a desarrollar trastornos alimenticios. Además, fijarse en sus padres tampoco le ayudó: "Tenía esta madre extraordinariamente hermosa y delgada, y un padre que salía con una supermodelo. Me sentí bajita y desgarbada".

Zoë Kravitz con sus padres: Lenny Kravitz y Lisa Bonet // Getty

Para que sus padres no descubrieran los problemas que tenía con la comida y con su pesó, se mudó a Nueva York donde continuó estudiando en la Rudolf Steiner School, en Manhattan. Pero sus padres descubrieron los problemas de su hija y empezó a hacer terapia para tratar la bulimia que padecía.

Una lucha que se ha alargado durante 10 años, y de la que asegura que todavía tiene que ir con cuidado. "Ahora estoy bien. Pero soy muy atenta. Es una enfermedad, y nunca me permito olvidar eso", explicó al citado medio.

Sus relaciones con Ezra Miller, Penn Badgley y su matrimonio con Karl Glusman

A pesar de que Zoë Kravitz siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los medios, ha sido inevitable que hayan salido a la luz algunas relaciones de la actriz, y más cuando sus parejas han sido también compañeros de profesión.

En el rodaje de Beware the Gonzo mantuvo un breve romance con Ezra Miller. Más tarde salió con el actor Penn Badgley —conocido por sus papeles en Gossip Girl o You— desde 2011 hasta 2013.

Zoë Kravitz y Penn Badgley // Gtres

En 2016, Zoë inició una relación con el también actor Karl Glusman que no confirmó hasta 2018, y cuya boda en 2019 en París fue toda una sorpresa. La misma sorpresa que dieron cuando se divorciaron tan sólo 18 meses después de casarse.

Aunque la noticia de la separación se supo en enero de 2021, la actriz presentó la demanda de divorcio el 23 de diciembre de 2023. Ese mismo día, la joven publicó un mensaje muy significativo a través de Instagram Stories sobre liberarse de aquello que no beneficia: "Personas, lugares y cosas que ya no sirven a mis propósitos".

Zoë Kravitz y Karl Glusman // Getty

Su relación sorpresa con Channing Tatum

Y tras haber dejado atrás todo aquello que no le aportaba nada positivo, Kravitz encontró de nuevo el amor en otro actor: Channing Tatum, de 41 años. Ambos se convirtieron en una de las parejas sorpresa de 2021, cuando a principios de ese año se les veía paseando juntos por la calle, con la incógnita de si se trataba de una buena amistad, o había algo más entre ellos.

Aunque tanto Zoë como Channing nunca llegaron a desmentir los rumores de relación, se mostraban de lo más discretos en público. De hecho, ambos acudieron a la última edición de la gala MET por separado, aunque luego el actor publicó una imagen en redes sociales donde se les podía ver juntos con un grupo de amigos en una afterparty del evento.

No fue hasta un mes después de la gala MET, en noviembre de 2021, que ambos se atrevieron a pasear cogidos de la mano por Nueva York sin importar que pudieran fotografiarles y así confirmar su relación.