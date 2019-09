Está confirmado, el U2 360º tour es ya todo un éxito, con lleno en todos sus shows. Ámsterdam, Dublín, Gotemburgo, Londres, Paris, Niza, Milán y también Barcelona han colgado el cartel de entradas agotadas.

El pasado viernes las ventas en Londres resultaron ser el índice más alto jamás alcanzado en el Reino Unido, con más de 6.700 entradas vendidas en solo 60 segundos. En Dublín, las 160.000 entradas para los conciertos del 24 y 25 de julio se agotaron en apenas 40 minutos. Estos records se suman a la espectacular venta de tickets de Gotemburgo y Ámsterdam, donde se añadieron shows adicionales que también agotaron las entradas en escasas horas. Paris y Milán también han confirmado su sold out (con 2º show para cada ciudad al igual que BCN), así como Niza y Sheffield.

U2 360º tour, la primera gira de estadios desde su Vértigo Tour 05/06, llega después del lanzamiento del 12º álbum de estudio de la banda, No Line On The Horizon, que ya ha debutado como número 1 en las listas de éxitos de más de 30 países.

Las entradas para el segundo concierto de Barcelona se podrán adquirir de nuevo en el 902 15 00 25, en Ticketmaster, en todas las tiendas de FNAC del país y también en:

