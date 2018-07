Ángel Llacer y Llum Barrera parodian el vídeo de los italianos que odian ‘Despacito’

Ángel Llacer y Llum Barrera han protagonizado uno de los momentos más divertidos de la última gala de Tu Cara No Me Suena Todavía , parodiando el vídeo viral de los italianos que odian Despacito .

EN 'TU CARA NO ME SUENA TODAVÍA'

Está claro que Despacito es la canción del momento y ya son muchos los que se animan a hacer versiones de todo tipo. Sin duda, una de las más conocidas es la de tres italianos que intentan odiar el tema pero no lo consiguen, y acaban dándolo todo en el coche a ritmo de la canción.

Llum Barrera ha sido la invitada especial de la undécima gala de Tu Cara No Me Suena Todavía y ha llegado al plató por todo lo alto, en coche y acompañada de Ángel Llacer y el concursante Fran Coem. Los tres ha parodiado el vídeo viral de estos jóvenes, pero como es habitual, no pueden resistirse y acaban dándolo todo y bailando el éxito de Luis Fonsi.

Con estas imágenes, la actriz y el juez del talent show consiguieron protagonizar uno de los momentos más divertidos del programa.