Así suena ‘Despacito’ de Luis Fonsi tocado con un violín en el metro de Madrid

Continuamos con el fenómeno Despacito y sus innumerables versiones. ¡Y es que tenemos para todos los gustos! Si quieres reír, puedes ver a este niño bailando la canción o a este abuelo troleando a su nieta.

Si prefieres un toque más sexy, no te puedes perder la coreografía de este trío de cubanos. También puedes alucinar con el talento de Keunam, concursante de Tu Cara No Me Suena Todavía, cantando el tema imitando las voces más reconocidas de la música y la televisión.

Pero eso no es todo, también encontramos preciosas covers como la de Carolina García o la que os traemos en esta ocasión, interpretada a violín por un músico en Madrid. La usuaria Pasaportete, conocida por dar consejos sobre viajes; ha sido la encargada de compartir este vídeo en Facebook en el que se puede ver a un músico en la madrileña estación de metro de Gran Vía.

El vídeo, que ya supera los 8 millones de reproducciones y se ha compartido más de 180.000 veces; muestra el éxito en la red; aunque la realidad es que en su minuto y medio de duración nadie se acerca al músico a echarle una moneda. ¡Hay que valorar más el talento de los músicos anónimos!