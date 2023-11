Bad Gyal habla de su relación con los porros: "¡Madre mía, este vídeo va a estar en muchos sitios!"

Hay un vídeo de Bad Gyal que no deja de circular en X. Es un extracto de su reciente entrevista en el podcast del puertorriqueño Chente Ydrach, en la que ha hablado abiertamente de su relación con los porros.

La cantante de Vilassar de Mar ha mostrado su lado más personal en esta charla y al hablar de su familia ha celebrado la educación que le han dado. "Mi padre siempre ha sido un tipo sano, enfocado, con los pies en el suelo, ningún tipo de problema, enfocado en su familia, sus hijos su prioridad... Yo parezco muy loca por mis letras, mis vídeos y la gente siempre piensa que 'esa va drogadísima' y no, yo soy una tía supersana, cada vez más, cada vez más aburrida...", ha apuntado antes de soltar la frase que lz ha hecho viral.

"Esto no lo he dicho aún y... ¡madre mía, este vídeo va a estar en muchos sitios! Ahora mismo llevo un mes sin fumar", ha apuntado. "A mí se me conoce por ser la más fumada, no sé qué va a pasar si aquí en Puerto Rico le voy a dar unos tiros a un porro y me voy a volver a...", ha añadido prudentemente, insistiendo en su intención de seguir así.

"Yo he fumado mucho aunque las otras drogas nunca me han interesado. Pero transmito mucho esa imagen de superloquita y no lo soy tanto, no lo he sido tanto y cada vez voy a menos. Cada vez me siento más abuela, centrada en entrenar, en comer clean, en acostarme temprano, cada vez me gusta menos salir. Creo que la imagen que doy muchas veces no se corresponde tanto a lo que soy en realidad", ha reflexionado.

Bad Gyal está cambiando de vida e inevitablemente eso lleva a preguntarse por qué. ¿Qué le llevó a darle un break a la hierba? "Estaba tratando de ser más sana. Me daba cuenta de que para dormir la necesitaba, necesitaba dos o tres porros, me levantaba aún fumada... Yo antes, cuando empecé a entrenar y empecé a ir al gimnasio, tenía que darle un poco para ir al gimnasio. Luego ya vi que me mareaba... Dejé de fumar por la mañana, volvía de entrenar y fumaba después de entrenar, también me mareaba... Al final vas notando que es una sustancia que te va impidiendo hacer cosas conforme tú vas evolucionando en tu vida", ha explicado.

"No estoy diciendo que no me apetezca. De hecho, ahora salgo, me tomo dos tragos y alguien está fumando, es como... ¡Qué rico huele! ¡Quiero fumar! Pero me afectaba en muchas cosas...", ha añadido.

Desde que dejó la hierba ha experimentando sensaciones raras —"he tenido un montón de pesadillas"— , pero el balance es más que positivo: "Lo que sí noto mucho es que me levanto descansada de verdad y me puedo ir a mi entreno superfresca. De momento, en eso estoy".