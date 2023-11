Bad Gyal explica por qué se saltó el protocolo en su encuentro con los reyes y saludó primero a la reina Letizia

El 18 de septiembre de 2023 Bad Gyal recogió el el Premio Talento Joven Internacional de la mano de los reyes Felipe VI y Letizia. Del encuentro salieron numerosos memes y una crítica a la cantante de Vilassar de Mar por saltarse el protocolo y saludar primero a la reina.

El motivo de este cambio de guión lo ha explicado en una reciente charla en el podcast del puertorriqueño Chente Ydrach y ha reconocido también que, pasado el tiempo, no le gusta ver las fotos del evento.

"Fui con un vestido de archivo de Paco Rabanne, una pieza prácticamente de museo que era un naked dress. Ahora se habla todo el rato de los naked dress, que vas enseñando la ropa interior un poco y se me veía mi cuerpo y todos los medios se echaron las manos a la cabeza diciendo 'va con un vestido enseñando el culo'...", contó para luego reconocer que no le gusta demasiado ver las fotos de ese día.

Por qué saludó primero a la reina Letizia

Bad Gyal recibió críticas por el look elegido y también por el orden de saludos a los reyes. Antes de acercarse al rey Felipe VI, se acercó a la reina Letizia.

"Yo no me sé el protocolo, aunque me mandaron a un señor y me lo explicaron todo, pero yo estaba desconcentrada a la cuarta frase que me decía... en plan, 'me estoy perdiendo'. Pero sí, hay un protocolo, creo que le tienes que saludar primero a él y luego a ella", explicó la cantante, que no siguió ese orden de saludos.

"Yo lo hice a mi manera", explicó Bad Gyal, que reconoce que tenía sus motivos. "Había pasado mucho rato hablando con ella, como que me entendía con ella, tuve una conversación más natural. Conecté con ella y me salió saludarla primero".

La cantante reconoce que también tuvo cierta conexión con el rey: "Fue amable, pero de mujer a mujer... Hablamos de moda, hablamos de música... Había una energía de nosotras que ya nos conocíamos un poco".

En la entrevista también explicó con detalle cómo es asistir a un evento presidido por los reyes. "Pasa como con los reguetoneros, que llegan con 30 personas más. Con los reyes, lo mismo. Llegan con todo un equipo de gente, cada uno tiene su función y uno era el encargado de explicarte el protocolo de qué iba a ser, cómo iba a ser el orden...", señaló la cantante que se sintió abrumada ante tanta información y siguió su propio protocolo.