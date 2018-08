La bronca de una madre a su hija mientras hace el 'In My Feelings Challenge' que se ha vuelto viral / Facebook

Laura Escanes, Dulceida y hasta Will Smith se han unido a la tendencia del verano: el #InMyFeelingsChallenge, el reto que consiste en hacer twerking al ritmo del nuevo tema de Drake. Algunos lo hacen al lado del coche y otros bailan sin más, pero la protagonista de la noticia escogió la primera opción.

Sin embargo, el vídeo no quedó como ella esperaba. Aunque la joven se esmeró por darle ritmo a la coreografía cantando eso de "Kiki, do you love me", su madre lo tiró todo por la borda.

En cuanto la madre, que estaba en el jardín de la casa, ve a su hija bailando al lado del coche en marcha, aparece en escena al grito de "anda métete en tu cuarto a limpiarlo. A bailar si quieres", le dice.

La persona que graba no puede contener la risa y la mujer, enfadada, se dirige también a los amigos de la joven: "Todos ustedes también. Ya me tienen cansada".

Sin duda, el vídeo nos regala un momentazo que ha divertido mucho a los usuarios de las redes sociales, donde se ha reproducido más de un millón de veces.