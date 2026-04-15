Selena Gomez se une al trend de volver a 2016 con un viral maquillaje | GETTY

Selena Gomez no ha tardado en hacerse viral una vez más al recrear un maquillaje de 2016 mientras lo comparaba con su estilo de 2026.

Selena Gomez marca tendencia continuamente. La cantante es una de las mayores influencers del mundo, pues lleva años en la cima de las redes sociales.

Tanto es así que su estilo ya arrasaba en 2016, y la artista ha querido reflejarlo uniéndose al trenden el que recuerda cómo era aquel año. Y lo ha hecho con su estilo de maquillaje, comparando el de esa época con el actual.

La artista ha compartido un vídeo en YouTube junto a la experta Desi Perkins, y ha dividido su rostro en dos para comparar cómo ha evolucionado su estilo de maquillaje en diez años.

Mientras en 2026 ha optado por el estilo clean look y los tonos nudes sin sombras ni eyeliner, en el de 2016 la artista ha vuelto a su época con ahumado oscuro en los ojos, highlighter en los pómulos y menos color rosado en el rostro.

El maquillaje no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, y muchos fans han celebrado el estilo de Selena Gomez de aquel 2016, más alejado de lo natural para remarcar más sus facciones.