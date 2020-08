Isaac es un joven de Prades (Tarragona) víctima de acoso en su pueblo por su forma de ser. Además, sus vecinos le han escrito una carta amenazadora , en la que le han pedido que deje "de actuar como una aberración" y que no se travista o que atienda "a las consecuencias" . El escrito se ha hecho viral en la red, donde los usuarios han mostrado su apoyo ante esta discriminación.

Isaac, un joven de Prades, en Tarragona, ha denunciado a los Mossos d'Esquadra las amenazas que ha recibido a través de una carta anónima supuestamente escrita por unos vecinos del municipio.

Los acosadores exigen al chico que "deje de actuar como una aberración enfermiza", ya que con sus peinados y "travistiéndose cada dos por tres das una mala imagen a Prades y avergüenzas a los que vivimos".

En la carta, escrita en catalán, los vecinos también dicen que están "cansados de verte haciendo el ridículo cada vez que sales de casa de tus difuntos abuelos", a los que, según ellos, "suerte que no están sino los matarías a disgustos".

Además, le exigen que se marche del pueblo y que no vuelva "hasta que seas una persona normal", o que atienda "a las consecuencias".

El escrito acaba con una sentenciadora y amenazante frase: "No te lo volveremos a repetir más, ya verás qué te pasa si no haces caso".

La alcaldesa de Prades, Lídia Bargas, ha denunciado los hechos en las redes sociales, donde ha relatado que se ha reunido con Gala Rouge, como se hace conocer Isaac, tras recibir tres cartas "muy desagradables": una "después de carnaval, la otra en junio" y la última de esta semana, "con amenazas incluidas".

Además, ha pedido al grupo de vecinos que ha hecho el escrito que "si son tan valientes de amenazar, que lo sean para dar la cara y que me expliquen qué hace mal Isaac", al que conoce desde pequeño y tiene el "orgullo de decir que he sido su maestra, he compartido con él muchas horas, y muchas cosas, muchos recuerdos" porque siempre ha sido "muy especial".

Bargas termina su publicación reivindicando la libertad, que "es un derecho de todos", y pidiendo respeto y que dejen de escribir anónimos a Isaac.

CARTA ANÓNIMA Y HOMÓFOBA A UN JOVEN POR TRAVESTIRSE

"Isaac por tercera vez te pedimos que seas una persona normal y que dejes de actuar como una aberración enfermiza por el pueblo, ya que con los peinados que llevas y travistiéndose cada dos por tres de mujer, das una mala imagen a Prades y avergüenzas a la gente que vivimos.

Estamos cansados de verte hacer el ridículo cada vez que sales de casa de tus difuntos abuelos (suerte que ya no están, sino los matarías a disgustos) como Isaac o como Gala, por eso también te pedimos que honres la memoria de tus difuntos y dejes de ensuciar el nombre de tu familia. Y, si no es así, te pedimos que te vayas de Prades y no vuelvas hasta que seas una persona normal.

Tus padres te tendrían que haber llevado al médico o al psicólogo para curarte y no permitirte que hagas estas cosas que les hacen avergonzar, pero también a la gente que te rodea.

Por eso, el grupo de vecinos de Prades te decimos que, o paras ya o atento a las consecuencias, te damos dos opciones:

1- O paras y te comportas como una persona normal.

2- O te marchas de Prades y no vuelvas nunca más.

No te lo volveremos a repetir, ya verás qué pasa si no haces caso."