El divertido vídeo de una madre resignada que arrastra a su hijo al salir de clase

O agotados o sobreexcitados. Para los niños no existe término medio, y menos cuando acaban de salir del colegio. La vuelta a casa puede hacerse más dura de lo normal, y si no que se lo digan a esta madre, a la que no le quedó otro remedio que arrastrar a su hijo con ayuda de la mochila, que llevaba ruedines.

El vídeo, compartido en Facebook, ha despertado carcajadas, bromas y un sinfín de comentarios de madres que se sienten del todo identificadas con la situación, tan ocurrente como divertida.