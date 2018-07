¿Es esto lo más desagradable que alguien puede hacer en un avión?

Si pensábamos que ya habíamos visto lo peor en el vuelo de Ryanair de Manchester a Ibiza, donde una pareja que se acababa de conocer fue grabada mientras mantenía relaciones, ahora hemos descubierto que se puede incomodar a los demás pasajeros de otra forma igualmente repulsiva.

A ver, sabemos que presenciar cómo dos personas se están metiendo mano en pleno vuelo es muy desagradable, aunque también puede resultar asqueroso estar sentado al lado de alguien como el compañero de esta chica.

Jessie Char pensaba que tenía el mejor asiento, ya que la fila de tres asientos en la que se encontraba estaba solamente ocupada por ella. "Mis dos personas favoritas con las que sentarme en un avión", escribió en la primera publicación adjuntando una imagen de los dos asientos vacíos a su lado.

My two favorite people to sit with on a plane pic.twitter.com/L3WqX4nfkJ — Jessie Char (@jessiechar) 19 de julio de 2017

Sin embargo, la escena se trasladó lejos del paraíso cuando comprobó que uno de los pasajeros de la fila trasera se estaba tomando demasiadas comodidades. "No sabéis qué es lo que pasó después", continuó Jessie en Twitter.

You guys will never guess what happened next. — Jessie Char (@jessiechar) 19 de julio de 2017

Lo siguiente debió de dejar helados a muchos usuarios en la red. La joven colgó otra fotografía en la que se veían dos pies descalzos apoyados en los respaldos de la silla de su fila. "Estoy en el escenario de una pesadilla", comentaba en la descripción de la imagen.

Today, I flew on the set of a nightmare. pic.twitter.com/PNI4KmQvTG — Jessie Char (@jessiechar) 19 de julio de 2017

Pero allí no terminó la cosa. La mujer -deducimos que por el esmalte de uñas visible en la fotografía- pensó que aún no estaba suficientemente cómoda y decidió abrir con el pie izquierdo la ventana. Así, como quien está en su casa.

The left foot reached over and opened a window. — Jessie Char (@jessiechar) 19 de julio de 2017

Tanta ha sido la empatía de los usuarios hacia la twittera que la publicación con la imagen de los pies ha superado los 28.000 me gusta. Esta no es la mejor forma de empezar las vacaciones...