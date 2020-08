La frase de una mujer en un control de temperatura que arrasa en Twitter

En todo el mundo se están adaptando nuevos procedimientos y normas para evitar la propagación del coronavirus. Tras el confinamiento, intentar volver a la "normalidad" requiere pasar por una serie de controles a la hora de acudir a según que lugares públicos.

El informativo mexicano Noticieros Televisa emitió un reportaje en el que mostraban las medidas de seguridad que estaban tomando en la reapertura de una piscina en Ciudad de México.

En las imágenes, podemos ver como se toma la temperatura a las personas que quieren entrar en la piscina, y la inesperada frase de una mujer acumula más de dos millones de reproducciones.

"Máteme el recuerdo de ese amargo amor", le dice la mujer a la persona que le está poniendo el termómetro en la frente, para luego hacer un gesto de broma.

"Cuando me sienta triste, miraré este video para alegrarme JAJAJAJAJAJAJAJJAJAAJ", "JAJAJA WEY su "baah" del final es la cereza del pastel", "voy a ir un centro comercial solo para que me borren ese recuerdo de cuando ella me dejó" o "La voz de una generación", son muchos de los comentarios que pueden leerse en el fragmento compartido por un usuario.

Aquí puedes ver la pieza completa: