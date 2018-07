'Guerra Ganada', la canción solidaria de 18 jóvenes con cáncer

La Asociación de Adolescentes y Adultos jóvenes con cáncer (AAA) y la Fundación Diversión Solidaria llevan un año trabajando en esta iniciativa que se enmarca dentro de su proyecto 'Dale al Play'.

Amanda J., Amanda G., Ángel, Caroline, Christhian, Cristina, Daniel, Iris, Iván, Mélody, Miriam, Natalia, Nuria, Noelia, Sandra, Samuel, Rebeca y Yolanda son 18 jóvenes que han estado preparando durante un año el tema Guerra ganada, en el que han participado además diversos famosos capitaneados por la compositora María Villalón, guia creativa del proyecto.

Angy Fernández, Alejo Stivel, Lucas Vidal, Auryn, Efecto Pasillo, El Chojin, Henry Méndez y el productor Jesús Arteaga han participado junto a los afectados para darle voz a una canción que pretende acercar sus historias a aquellos que puedan estar pasando por una situación difícil.

La canción, que comienza diciendo que "hoy será ese día en que tu vida va a cambiar, si no hay miedo no hay dolor, no hay soledad, piensa en todo lo que puedas alcanzar", ha supuesto un gran trabajo en equipo y la superación del reto de componer una canción.

Todos los derechos que genere la canción Guerra Ganada se destinarán íntegramente a las entidades responsables del proyecto: Fundación Diversión Solidaria y AAA (Asociación española de Adolescentes y Adultos jóvenes con cáncer). Puedes colaborar descargándola aquí.