La historia tras el baile viral de 'Despechá': sus creadores, un padre y su hija, no han visto ni un euro

Es imposible concebir la canción de Despechá sin su famoso baile que se ha ido reproduciendo en miles y miles de vídeos en redes sociales desde su lanzamiento, Sus creadores, un padre y su hija, no han visto ni un euro de este éxito viral.

"Baby, no me llames que yo estoy ocupá' olvidando tus males". Es imposible entonar el principio de Despechá de Rosalía sin mover los brazos como si estuviésemos meciendo un bebé, haciendo una cruz con los brazos y luego simular que hablamos por teléfono.

Esta coreografía nació en TikTok y empezó a viralizarse tanto en esta plataforma como en otras redes sociales: Cristina Pedroche, Edurne, Joaquín , Xuso Jones... ¡Hasta un falso 'Walter White' se han rendido al baile del momento!

Pero, ¿quién creó el baile viral de esta canción? Aleksander Chentsov, de 41 años, y su hija Arina, de 12, ucranianos residentes en Huelva, crearon esta coreografía en tan solo 15 minutos para poder bailarla en su cuenta de TikTok, cuyas reproducciones fueron creciendo progresivamente.

En una entrevista para El Periódico de España, Chentsov ha explicado que una noche, mientras Arina dormía, Rosalía recreó su baile en su cuenta. "Aprendiéndomelo, el próximo lo clavo", escribió la catalana junto a un vídeo en el que aparecía bailando en la parte de atrás de un coche.

Tras cumplir con su promesa, Rosalía se aprendió el baile y lo hizo junto a una amiga en la playa. El vídeo se convirtió en todo un éxito en TikTok, donde ya los 95 millones de reproducciones. La artista mencionó a Aleksander y Arina como los creadores de la coreografía y eso hizo que la cuenta de padre e hija ganase bastante popularidad.

Sin embargo, a pesar de este éxito en redes sociales, sus creadores no han visto ni un euro. "No pagan mucho", ha explicado Alex en la mencionada entrevista, "por cada millón de visualizaciones pagan entre 10 y 30 euros".

Chentsov añade que en Youtube se gana entre 50 y 100 veces más que en TikTok: "En YouTube, dependiendo del país, por cada 1.000 visualizaciones, ganas un euro".

Algo en lo que coinciden los dominicanos afincados en Gijón Stiver y Darling, que también han hablado con el periódico sobre las ganancias en TikTok: "Hay meses en los que aparecen en tu cuenta 20 euros; otro mes, 10 euros, o incluso puede haber algún mes en el que te encuentres con 100".

Tenían la ilusión de participar en el videoclip

A diferencia de las canciones, que todas tienen autor, los bailes no tienen derechos, por lo que Alex no se plantea en entrar en una batalla legal por haberse inventado la coreografía que luego ha popularizado la artista: "Nadie quiere perder tiempo y dinero en denunciar a alguien que está reproduciendo el baile que has creado en TikTok. Si un artista cogiese esos movimientos de la app para sus videoclips, cuando paga a coreógrafos y bailarines, sí que tendría sentido".

En este sentido, lo que sí esperaban era aparecer en el videoclip oficial de la canción: "Soñábamos con participar en la grabación del videoclip de Despechá en Mallorca, aunque nos lo tuviésemos que pagar nosotros".