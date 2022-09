El otro vídeo viral de Chris Pine en Venecia: su cara al escuchar a Harry Styles en la rueda de prensa

Por si toda la polémica que rodea a No te preocupes, querida no fuese suficiente, su llegada al Festival de Venecia no ha dejado de dar titulares. Olivia Wilde, directora de la película, llegó a Italia acompañada de los protagonistas, que recibieron una ovación que se prolongó durante más de cuatro minutos, en gran parte dedicada a Florence Pugh.

Con todas las miradas puestas en la supuesta enemistad de Olivia y Florence, ambas posaron con compañeros de por medio. La directora también lo hizo algo alejada deHarry Styles, su actual pareja.

El reparto de 'No te preocupes, querida' en el Festival de Venecia // Getty

Ha sido precisamente Harry Styles, junto a Chris Pine, los que más han dado que hablar durante este estreno. Si bien el gran debate que se ha abierto en redes sociales es si Harry Styles escupió o no a Pines al sentarse durante la ceremonia, otro vídeo de Chris Pine escuchando a Styles durante la rueda de prensa ha avivado aún más los rumores sobre que el actor de 42 años no soportaba estar en ese evento con sus compañeros.

"Mi cosa favorita sobre esta película es que se siente como una película", se escucha decir a Harry Styles a la prensa, frente a la mirada perdida de Pine, que parece estar completamente en otro lugar.

Esto ha dado lugar a numerosas bromas en redes sociales, donde los fans buscan señales en la expresión de Pine pidiendo ayuda sutilmente. "Casi puedes apreciar los gritos saliendo de su garganta", escribe una usuaria, mientras otra dice "Chris, parpadea dos veces si necesitas que te saquemos de ahí".

El supuesto escupitajo

Como decíamos anteriormente, el gran revuelo de la presentación de esta película en Venecia ha sido cuando Harry Styles se ha dirigido al asiento que le habían asignado, entre Chris Pine y Gemma Chan. En un vídeo que se ha viralizado rápidamente, se ve cómo coincide que Harry inclina la cabeza hacia abajo, al mismo tiempo que Chris Pine deja de aplaudir y se queda mirando hacia abajo con cara de sorpresa.

Sin embargo, viendo los vídeos que han compartido desde otros ángulos e incluso a cámara lenta, en ninguno se percibe que Harry esté lanzando un esputo a su compañero.