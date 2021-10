Ibai Llanos, sobre la filtración de Twitch: "No os dejéis nublar por los millones que ganamos"

Ibai Llanos ha hablado. El streamer se ha manifestado sobre la filtración de Twitch de este miércoles que ha dejado al descubierto el dinero que recibió de la plataforma durante los últimos dos años. Lejos de negarlo, lo que ha hecho ha sido lanzar una reflexión: "Cuando veáis lo que gana una persona no digáis 'ay, me tenía que haber dedicado a ser streamer' . Que no, que no, que no. No hagáis eso".

Ibai Llanos recibió 2.314.485 dólares (2.003.869 euros) por los directos hechos en Twitch entre agosto de 2019 y octubre de 2021.

Es uno de los datos que salió a la luz en la filtración de 125 gigabytes de información privada de la plataforma este miércoles 6 de octubre y que afecta a otros creadores de contenido como AuronPlay, El Rubius, The Grefg y Alexelcapo.

De esa filtración ha hablado Ibai en un streaming este miércoles: "Yo hace tres días ya metí la filtrada de mi vida. Ahora se ha vuelto a filtrar, así que se volverá a hablar de lo que gano. Es muy morboso para la gente saber lo que gana un creador, pero me sorprende la desinformación que hay al respecto".

"Twitch es una plataforma que paga muy poco por anuncio, así que el gran porcentaje de ganancias viene de los suscriptores. En función del país se pueden hacer los cálculos para saber cuánto gana AuronPlay, por ejemplo. Es una aproximación bastante exacta", ha dicho el streamer, para luego aclarar que dijo lo que gana exactamente en la entrevista con Jordi Évole, "aunque es una violación del contrato con Twitch".

Ibai Llanos ha dicho que esta es la tercera vez que se hace viral por lo que cobra: "Lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido y que gracias por estar aquí".

"Yo he pasado procesos de todo: no ganaba nada, pasé a ganar 100 euros, luego 300 y, cuando me vine a Barcelona en 2016, comencé a ganar 1.060 euros limpios. Todo eso me ha llevado hasta aquí, a donde estamos ahora mismo", ha explicado en su directo.

"Hay gente que se esfuerza y no consigue una mierda"

El vídeo de Ibai ha venido acompañado de una reflexión, que ya había hecho anteriormente.

"Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es real. AuronPlay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veáis lo que gana una persona no digáis 'ay, me tenía que haber dedicado a ser streamer'. Que no, que no, que no. No hagáis eso. Lo más importante es lo que tú quieras hacer con tus estudios y tu vida", ha apuntado Ibai Llanos, que ha recomendado a sus seguidores "elegir algo que nos guste y adaptarnos a ello". "Si tú después tienes aficiones fuera de ahí, como cantar, bailar, pintar, o hacer streaming, hazlo".

Ibai ha recordado también que "hay mucha gente que se esfuerza y no consigue una mierda". "Siempre te tienes que esforzar en lo que sea que te haga ilusión, es lo único que os puedo decir. Creo que si hubiese querido sacar dinero, hubiera podido sacar mucho más. No soy humilde, simplemente sé lo que quiero hacer y lo que quiero ser", ha dicho el streamer.

"Se suele pensar que si haces streams en Twitch eres millonario, pero es mentira. A mí el dinero me ha venido por las cosas que he ido haciendo. En Twitch no he manipulado a nadie, yo enciendo directo y aquí la gente entra si quiere. Yo no decido nada. Nunca he buscado el dinero de forma desesperada, yo quiero merecerme el dinero que gano".