La ilusión óptica sexual que está dando mucho de hablar en Twitter

Una nueva ilusión óptica ha inundado Twitter de cientos de comentarios por su supuesto contenido sexual.

La foto en cuestión la ha compartido el usuario @YouHadOneJ0B y ya ha dado la vuelta al mundo.

Lo que podría ser la imagen de una pareja disfrutando del sol se ha convertido en una de las publicaciones más vistas, por un detalle que no ha pasado desapercibido. Si te fijas, parece que el hombre esté tocándole a la mujer sus partes más íntimas. Sin embargo, es simplemente una ilusión óptica.

I had to take a second look 👀 pic.twitter.com/ShoL7CiKPB