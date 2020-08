El impresionante retrato de Can Yaman en la fachada de la casa de una fan suya en Cádiz

La presentadora de 'yu, no te pierdas nada' en Europa FM se ha convertido en trending topic por un comentario sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En él, Ana Morgade saca a pasear su habitual sentido del humor y aunque no a todo el mundo le haya hecho gracia, la humorista venía 'preparada': "Hace meses que restrinjo las interacciones nocivas", y añade: "NO OS LEO, HATERS".