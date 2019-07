Una joven diseña una silla para acabar con el ‘manspreading’

Hace algunos años se puso en marcha un movimiento contra el 'manspreading', es decir, cuando alguien no respeta el espacio vital del resto de viajeros en el transporte público y abre las piernas cuando toma asiento. Por una parte está la activista que rocía agua con lejía en la entrepierna a los que ocupan más espacio del que deben, y por otro lado ahora hay una silla diseñada para acabar con esta queja pública.

Laila Laurel es una joven británica, graduada en Diseño y Artesanía 3D por la Universidad de Brighton, que ha hecho una silla perfecta para que los hombres aprendan a cerrar las piernas en el transporte público.

Esta solución viene con dos modelos: uno para mujeres y otro para hombres. En el diseño para ellos se reduce la superficie, por lo tanto, se ven obligados a tener las piernas cerradas. En cambio, en el diseño para ellas, es todo lo contrario, el asiento es más ancho para que puedan separar las piernas y ocupar más espacio.

La creadora, que ha recibido el Premio Belmond de talentos emergentes, pretende concienciar a la sociedad, sobre todo a los hombres, de que el despatarre es molesto para el resto de viajeros.

Designer (Laila Laurel) creates two chairs. One stops women from crossing their legs to make themselves small. The other stops men from #manspreading. #genius. But really?... Men need to be courteous and women need to #getbig and occupy spaces. #getuncomfortable #women #equity pic.twitter.com/DB4c0t3iXQ