¿Justin Bieber se viste como un sacerdote?

Justin Bieber luce un 'look' que nadie se podía esperar. El artista sorprende a su legión de fans con lo último de Balenciaga, un atuendo que le hace parecer un sacerdote, de los pies a la cabeza.

¿En serio se ha vestido como un sacerdote? ¡Claro que no! Justin Bieber ha publicado una fotografía en su cuenta personal de Instagram en la que se le ve vestido con un look que nos recuerda más a la indumentaria de un sacerdote que a la de un cantante. El músico ha querido dejar claro que no ha encontrado una nueva vocación y aclara en sus redes: "Es moda, querida".

Justin Bieber es la nueva imagen de la colección AW22 de la prestigiosa firma Balenciaga, pero lejos de querer aparentar el look de un sacerdote, el artista quería acercarse más a la moda urbana y juvenil. ¿De verdad era esa la intención? Por cierto, solo el abrigo que lleva vale más de 2000 euros.

Y, claro, las redes han estallado con cientos de comentarios y memes.