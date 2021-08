Una madre borra las redes sociales de su hija influencer con casi 2 millones de seguidores

La madre de una influencer ha sido duramente criticada después de que esta anunciara que borraría las cuentas de su hija, de 14 años, en Instagram y TikTok. Sin embargo, muchas personas también han aplaudido que haya tomado esta decisión para proteger la salud mental de la adolescente.

Fernanda Rocha Kanner, una celebridad brasileña, anunció hace unos días que no quería que el comportamiento y la personalidad de su hija Valentina, conocida en redes sociales como Nina Ríos, se formara respecto a lo que sus seguidores pensaran de ella. Por esto mismo, explicó que había decidido borrar las cuentas de su hija menor de edad, que había acumulado más de 1,7 millones de seguidores en Instagram y TikTok.

Según explicaba Rocha Kanner en su cuenta de Instagram el pasado 6 de julio, en las redes de su hija "había decenas de clubes de fans, todo muy dulce, pero también dañino para cualquier adolescente en proceso de descubrimiento y búsqueda de la individualidad. No quiero que crezca creyendo que es ese personaje. Nacemos con varios dones que nos hacen únicos, pero cuando copiamos el rebaño se diluyen en el proceso y acabamos siendo uno más del montón".

Rocha Kanner explicó que, a pesar de haber recibido el apoyo de otras madres por su decisión "radical", gran parte del público adolescente la había convertido en un gran blanco de críticas, calificándola de "posesiva". "Me pasé la semana leyendo a desconocidos decirme que era narcisista, egoísta, que había acabado con los sueños de mi hija, que estaba celosa de ella. Lo leí mientras ella dormía tranquila y felizmente pegada a mi lado, impermeable a los venenos de Internet, escenario para cobardes", detallaba.

En una entrevista posterior con un medio brasileño, la pequeña habló de la decisión de su madre, con la que no se había mostrado de acuerdo desde el principio: "Obviamente no estaba muy feliz. Me enojé bastante". Sin embargo, la influencer no ha puesto fecha de regreso a las redes sociales y anunció que, por el momento, va a permanecer con sus cuentas canceladas.