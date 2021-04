Una niña de 12 años busca a su perro 'Trapito' y ofrece una tableta de chocolate como recompensa

El animal se escapó de su finca hace unos días y desde entonces la niña no ha dejado de buscarlo. Ha empapelado Lepe con fotos del perro y ofrece una tableta de chocolate como recompensa para quien lo encuentre.

El llamamiento de una niña de 12 años para encontrar a su perro Trapito ha sido tan sincero que hasta la Policía de Lepe (Huelva) se han sumado a la búsqueda.

Trapito es cachorro de raza pincher de apenas dos meses que se escapó hace unos días de la finca donde vivía. Su mejor amiga, Mari Trini, una niña de solo 12 años, ha removido cielo y tierra desde entonces para encontrarlo. La pequeña rastreó el barrio y al no conseguir pistas, decidió empapelar el pueblo con fotos del animal. Así, el llamamiento y el esfuerzo de la niña por encontrar a su perrito ha enternecido a todos sus vecinos.

"Se busca un perro. Nombre: Trapito. Recompensa: una tableta de chocolate. Buscadlo por favor. Lo quiero mucho", escribió la pequeña en la nota que entregó a la Policía Local de Lepe, que ha difundido la desaparición a través de sus redes. Aunque la recompensa no sea de gran valor, el gesto de la pequeña revela el inmenso cariño que la niña sentía por Trapito.

"No para de llorar, tanto en casa como en el cole. Nunca la he visto tan triste", contó su madre, Cecilia, a NIUS. Trapito fue un regalo de cumpleaños y desde que llegó a la familia no se había separado de Mari Trini, que continua esperando que su cachorro vuelva a casa.