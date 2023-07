Noel Gallagher opina sobre la música de Adele: "Es una puta mierda"

Los ataques que el exmiembro de Oasis Noel Gallagher le dirige constantemente a compañeros de la industria musical son ya una tradición en el artista.

Esta vez ha sido el turno de Adele, a la que el cantante de Ballad Of The Mighty le ha dedicado una de sus características perlas, para hacer luego lo mismo con Lewis Capaldi.

Ha sido durante su participación en el podcast presentado por Matt Morgan, The Matt Morgan Podcast. En la charla, según cuenta la revista The Mirror, Morgan pregunta al cantante de Noel Gallagher's High Flying Birds si es fanático de la discografía de Adele. La respuesta fue contundente: "Vete a la mierda, maldito infierno. Dime una sola canción. Son una puta mierda. Es jodidamente horrible. Es la maldita Cilla Black. Lo encuentro ofensivo", ha zanjado el intérprete de Wonderwall.

La cantante británica acumula 16 premios Grammy y es actualmente una de las artistas top ventas todos los tiempos. Sus cuatro álbumes han alcanzado el puesto número uno en las listas y ha llegado a vender más de 70 millones de álbumes. No olvidemos que Adele llegó incluso a desbancar al Rey del Pop,Michael Jackson, con su Thriller, cuando con su disco 21 vendió más de 20.000 discos a la semana.

Gallagher no se ha conformado con meterse con una de las divas musicales indiscutibles de todos los tiempos, y tras lanzar este dardo aseguró que estaría dispuesto a trabajar con la intérprete de Someone Like You en un futuro, para la que se ve escribiendo canciones cuando él se retire de los escenarios: "Diré: 'Haz que Adele cante eso".

El turno de Lewis Capaldi

Al hilo de si escribir o no canciones para ella, ha salido el nombre de la estrella escocesaLewis Capaldi, sobre el que se supo recientemente que volvía a retirarse tras sufrir un ataque en directo del síndrome de Tourette que padece.

"Quiero que Lewis Capaldi asesine esta canción, quiero que se cague en ella desde una gran altura. ¡Hazme rico!", decía el cantante.

Ni Adele, ni Capaldi, han hecho hasta el momento ninguna declaración pública al respecto ni ha mostrado signos de respuesta.

Una tradición en Gallagher

Otro ejemplo de las dinámicas que practica Gallagher son las palabras que dedicó en 2017 al exintegrante de One Direction, Harry Styles, sobre el que en 2022 volvió a decir que su trabajo no tenía "nada que ver con la música".

Noel también a apuntado a lo largo de los años a artistas como Jade Thrilwall, conocida por formar parte del grupo británico Little Mix. El grupo que se hizo con el premio a Mejor Grupo Británico en los The Brit Awards en 2021, lo que suscitó opiniones en el ex de Oasis, que afirmó que la girlband no estaba "en la misma liga que Oasis" y señaló su victoria como "un problema en la industria de la música".

Está claro que su disgusto por los artistas pop convencionales es una realidad.