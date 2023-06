El público corea a Lewis Capaldi mientras sufre una crisis del síndrome de Tourette en directo

Ha vuelto a pasar. La masa de fans que acudió el pasado sábado al concierto del Lewis Capaldi ha vuelto a acompañar y apoyar al escocés durante su actuación en el festival internacional de música Glastonbury durante el difícil momento para el cantante.

Igual que pasó en su show en Frankfurt el pasado febrero, Capaldi entonabaSomeone you loved, el archiconocido tema con el que saltó a la fama en 2018, cuando empezó a sufrir espasmos y contracciones repentinas de su cuerpo, fruto del síndrome de Tourette que padece.

La reacción del público fue clara y unánime: todos los fans, iluminados por el sol de media tarde de la ciudad de Pilton, en Inglaterra, unieron sus voces para hacer lo que en ese momento se hizo imposible para Lewis: cantar. Solo fue capaz de dar la entrada al estribillo Now the day bleeds into nightfall (Ahora el día sangra al anochecer), para que el mar de voces que lo arropaba hiciera el resto:

And you're not here | Y no estás aquí

To get me through it all | Para ayudarme a que lo supere todo

I let my guard down | Bajé la guardia

And then you pulled the rug | Y luego me moviste la silla

I was getting kinda used | Me estaba acostumbrando

To being someone you loved | A ser alguien a quien amabas

Tras el estribillo, la voz de Lewis y la de sus fans cantaban a coro. El resultado ha sido la viralización de otra de las imágenes más emocionantes que deja la música en la retina de público. Un gesto que demuestra una vez más la comprensión y el apoyo incondicionales al artista escocés.

El comunicado que anunciaba un parón para recuperarse

El 5 de junio, el cantante de 26 años compartió con todos los seguidores su necesidad de parar. Con la publicación en sus cuentas de Twitter e Instagram, canceló los conciertos que tenía programados hasta el pasado 24 de junio, día que fijó para retomar su agenda laboral y musical.

"Necesito tomarme un momento para descansar y recuperarme, para estar en mi mejor momento. Pasar tiempo con mi familia y amigos y hacer cosas normales que son una parte importante para sentirme mejor. Espero que todos lo entiendan", contaba. "Los últimos meses han estado llenos de problemas de salud mental como física. No he estado en casa como es debido desde Navidad y en este momento estoy luchando por controlarlo todo".

Capaldi contó hace meses que se ha sometido a un tratamiento con toxina butolínica para frenar los episodios de su enfermedad, una afección del sistema nervioso. En un intento de girar y poder llevar a los escenarios más grandes su nueva música, Broken By Desire To Be Heavenly Sent, un disco muy personal lanzado por el artista tras un tiempo de parón.