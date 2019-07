"Mi novia no tiene hambre", el menú que ofrece un restaurante se vuelve viral

Suele pasar. Tienes una cita romántica, sales a cenar en pareja y uno de los dos asegura que no tiene hambre. No pide nada, pero cuando la comida de su 'partener' llega, el que supuestamente no quería comer termina picoteando del otro. Tanto es así, que el que sí quería cenar se queda con hambre. Sin duda, una situación habitual que probablemente vivirás más de una vez en tu vida.

Para ponerle un poco de humor a esto, un restaurante de Arkansas (EEEUU) ha sumado a su menú un nuevo complemento: el "mi novia no tiene hambre".

Se trata de un extra que puedes añadir al plato que pidas. Cuesta solo 3,77 euros y te da la opción de añadir a tu comida "patatas fritas extras, dos alitas de pollo y tres palitos de queso frito".

El plato se hizo viral después de que un comensal subiera a Facebook una foto del menú. La publicación ha sido compartida más de 22.000 veces, pero no todos han visto esta idea con buenos ojos.

Varios usuarios han recalcado que una pareja de comensales no tiene porqué estar formada exclusivamente por un hombre y una mujer, y de ahí que el nombre "mi novia no tiene hambre" no sea apropiado. Prefieren un "mi pareja no tiene hambre".