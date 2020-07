Pide una pizza y se lleva una desagradable sorpresa al abrirla

Una restaurante de Ohio, en Estados Unidos, ha desatado la polémica por entregar una pizza con una esvástica hecha con pepperoni, sin avisar a sus clientes.

Misty Laska, una mujer de la localidad, ha explicado en Twitter que se encontró con esta sorpresa tras pedir una pizza para llevar y abrir la caja en su casa.

"Mi marido paró en Little Caesars para comprar algo de comida rápida, ¡y llegó esto a casa! Estoy muy decepcionada. Es triste, perturbador y nada divertido. Esto no es una broma, no deberían hacerse y menos en horario laboral", ha escrito la clienta en la red, junto con la imagen en la que se puede observar la pizza con una esvástica dibujada con el embutido.

Tras su mensaje, la empresa ha tenido que dar explicaciones y, el portavoz de la pizzería ha relatado que "esta conducta va en contra de nuestros valores". Además, los empleados que hicieron la esvástica han sido despedidos tras confesar los hechos.