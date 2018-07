PSY ofrece un concierto navideño al estilo Miley Cyrus

El surcoreano PSY vuelve a dar espectáculo tras ofrecer un 'show' donde aparece imitando ni más ni menos que a la polémica Miley Cyrus.

El cantante se enfundó en unos minishorts de plástico negro, unas botas negras de charol hasta las rodillas, un top amarillo y un cinturón dorado, no vaya a ser que no se le viera. Pero sin duda, lo más llamativo de todo su look fueron los pechos de plástico que se colocó para así crear un híbrido entre Madonna en sus tiempos mozos y la actual Miley Cyrus.