¿Qué ha pasado con Ibai Llanos? El streamer pide perdón por su "gran cagada" en el Koi

Ibai Llanos es uno de los personajes públicos más transparentes y sinceros, tanto para cuando hace las cosas bien, como cuando las hace mal.

En esta ocasión el streamer ha salido a disculparse por un error que ha cometido en el KOI , su equipo de eSports (deportes electrónicos) que dispurará la superliga del videoluego Leage of Legends.

Durante el evento de celebración del aniversario de KOI, además de presentar las nuevas equipaciones, se han presentado a los nuevos creadores de contenido que formarán parte del equipo: KuroOG, Isawelaa y ajromantto.

Y es que Ibai ofrece la oportunidad a pequeños creadores para formar parte de su equipo en vez de buscar a gamers consagrados, lo que no sabía era el error que estaba a punto de cometer y que está intentando susbsanar.

Se han encontrado tweets despectivos de estos nuevos integrantes, entre los que se encuentran mensajes insultantes, machistas, y misóginos pero ha habido un señalamiento especial a ajromantto, que también incluían interación con publicaciones subidas de tono.

Tanto Ibai como Carmen han salido no a justificar lo ocurrido, sino a pedir disculpas y asumir sus errores.

"Qué gran cagada lo de hoy. Me siento muy responsable. No hay excusas, ni justificaciones. Esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que trabajar con más tiempo y calma. Aprenderemos para el futuro, estoy seguro", se ha sincerado Ibai con sus seguidores.

En los próximos días tendrán lugar cambios en el proceso de selección de los streamers para su equipo.