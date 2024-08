La reacción de Aitana al ser preguntada por su ruptura con Sebastián Yatra

Aitana siempre ha sido muy discreta con su vida privada, no es ninguna sorpresa para sus fans.

No atraviesa su mejor momento después de su segunda ruptura con Sebastián Yatra. El cantante colombiano, según informó la prensa, decidió poner fin a la relación a través de una llamada telefónica poco antes de que se fueran de viaje juntos, lo que descolocó del todo a la artista catalana, que no lo esperaba.

"Él viaja de México a Madrid el día 2 para reencontrarse con ella, que vuelve de la gira a la casa para verle. Te puedo decir que él resolvió la relación en 10 minutos", reveló el Maestro Joao, dejando caer que él le fue infiel con una joven cantante mexicana de 20 años.

La intérprete de Teléfono lleva un par de semanas en Ibiza juntos a sus amigas para desconectar de su trabajo y de paso huir de las publicaciones del corazón. Ha sido allí donde fue pillada, según Semana, en una actitud muy cariñosa con el empresario catalán Biel Juste, con el que ya se la relacionó a finales de 2023 tras su primera ruptura con Yatra.

Aitana es preguntada por Biel Juste y Yatra

Pocos días después, Aitana ha sido increpada por un periodista de Europa Press, quien ha querido saber más acerca sus amoríos. "No me lo puedo creer, no no no", ha exclamado cuando el reportero comenzaba a hablar. "Parece que viniste con el corazón roto y has vuelto con el corazón renovado", le decía él. "No, muchas gracias", era su respuesta.

"¿Qué pasa con Biel Juste? ¿Has empezado una nueva relación con él? ¿No tienes nada que comentarnos sobre él? Un chico muy guapo, por lo menos", continuaba preguntando el periodista, mientras la catalana se apresuraba a meterse en el coche con sus amigas.

Al final, el reportero le preguntaba si sabía algo de Yatra y su supuesta relación con Bu Cuarón, a lo que ella cerraba la puerta del vehículo de inmediato y sin mirarle a la cara.