La reacción de Sebastián Yatra al ser preguntado sobre su posible infidelidad a Aitana

El fin de la relación entre Aitana y Sebastián Yatra ha protagonizado una de las rupturas más polémicas y mediáticas de este verano.

Tras unas palabras sospechosas de la catalana en su último concierto, se confirmó que la pareja había roto su relación. Al parecer, según Maestro Joao, el motivo del conflicto es una infidelidad por parte de Sebastián Yatra a Aitana.

La susodicha habría sido Bu Cuarón, la cantante mexicana de 20 años e hija del cineasta Alfonso Cuarón. La prensa continúa buscando respuestas a los enigmas que plantea esta ruptura; primero preguntando a Aitana y luego a Sebastián Yatra.

La reacción de Aitana tras ser preguntada sobre su ruptura con Sebastián Yatra

Esta semana, un periodista de Europa Presspreguntó a Aitana sobre sus amoríos tras romper con Yatra. "No me lo puedo creer, no, no, no", exclamó la artista cuando el reportero comenzaba a hablar.

"Parece que viniste con el corazón roto y has vuelto con el corazón renovado", le dijo él, refiriéndose a sus vacaciones en Ibiza. "No, muchas gracias", respondió Aitana antes de meterse en su vehículo y marcharse del lugar.

La reacción de Sebastián Yatra

Europa Press ha preguntado recientemente a Sebastián Yatra sobre su relación con Bu Cuarón.

"Oye, que parece que te has enamorado de nuevo de una chica que se llama Bu, una influencer", le ha dicho la periodista de la agencia de noticias mientras el cantante le daba la espalda y se metía dentro de una limusina. "Venga, muchas gracias", ha zanjado la periodista tras no recibir respuesta por parte de Yatra, que ha actuado de manera muy similar a Aitana.

Aun así, desde Europa Press destacan que les "ha llamado especialmente la atención" una actitud que ha tenido el colombiano para con la periodista. "Lejos de responder, el cantante mostraba su mejor sonrisa", asegura la agencia.

