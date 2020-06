El sencillo truco para que la pizza recalentada en microondas quede crujiente

Un cadena de envío de pizzas a domicilio, nos ha dado el ' truco definitivo ' para que la pizza recalentada en el microondas no quede blanda. Así que si eres de esos que se comen los restos de pizza fríos de la nevera porque al calentarlo parece slime , ¡prueba este ' trucazzo '!

En realidad no tiene mucho misterio, se trata de un pequeño cambio de supone una gran diferencia en el resultado del trozo de pizza que decidas calentar en el 'micro'.

¿Qué necesito para que mi pizza salga crujiente del microondas al recalentarla?

¡Muy fácil! Toma nota: tu trozo de pizza, un plato (que eso de calentarlo directamente en el plato del micro es un cochinada), y un vaso de agua de cristal (con agua dentro, pero no lo llenes demasiado, que no hace falta).

Después, calienta la pizza en el microondas durante unos 30 segundos (tampoco es plan de que se dé un baño turco...) et, voilà! ¡Tu delicioso slice vuelve a estar listo para comer!

Truco para calentar la pizza en el microondas / Twitter/Domino's

Según afirma la filial australiana de Domino's Pizza, que es quien ha compartido este truco, "no está 100 garantizado que esté crujiente, sin embargo estará incomparablemente mejor que si no introduces el vaso de agua". Al menos por probar, que no quede.

Obviamente algunos prefieren calentar el horno e introducir ahí la pizza, para trata de emular la sensación de "recién hecha", pero no siempre tenemos tiempo (o ganas) de encender y precalentar para un trozo de pizza sobrante.

La web 'Ladbible' recoge este genial truco, así que si lo pruebas, ¡no dudes en compartir con nosotros el resultado en redes sociales!