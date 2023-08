La teoría que acusa a Luis Miguel de tener un doble que canta en sus conciertos

Era su primera cita después de terminar su última gira en 2019. La espera para sus seguidores ha sido larga, pero finalmente el cantante Luis Miguel se pronunció el pasado abril sobre su próximo tour, el mismo que ha empezado en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires frente a 15.000 personas.

Más de dos horas de concierto -que ha roto una espera de cuatro años- después, los aficionados han venerado al cantante, pero ha habido quienes, escépticos, han asegurado que el que se subió al escenario argentino la noche del pasado 3 de agosto no era Luis Miguel.

La voz que más peso ha cobrado sobre esta teoría ha sido la del periodista argentino Luis Ventura. En el programa Secretos Verdaderos, el comunicador ha hecho referencia a la cambiada apariencia del cantante, pronunciada por un a pérdida de peso visible. "Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Vino con dos dobles extranjeros en distintos momentos de la previa", contaba seguro en el formato de televisión.

Mientras tanto, la cantidad de imágenes del concierto del legendario artista de 53 años en internet se han mezclado con multitud de opiniones sobre esta teoría ("Ese no es Luis Miguel"), que ha cogido peso bajo el nombre de "Operativo LM".

El periodista Ventura seguía así su argumentación: "El día del estreno, el que se subió al escenario no era él. Es mucho más chiquito de hombros, cuando alguien hace una dieta no encoge los huesos, no se encoge la espalda, no se achica la altura", explicaba.

"Hay cosas que tienen que ver con piezas dentales. He consultado con muchos odontólogos, mostrando fotos para ver si es la misma dentadura y me han dicho que no. Los oídos son distintos, las entradas eran mucho más prominentes, el que salió el otro día tenía un buen jopo (mechón de pelo)", continuaba el argentino.

"El artista que subió al estreno fue un artista que sabía interpretar lo gestual, lo del baile de aquel Luis Miguel que recordamos muy jovencito, no de este último. Este último es otro Luis Miguel". Acto seguido, Ventura se contestaba a la pregunta que suscitaría en todos la noticia: "¿Por qué lo hacen? Luis Miguel no siempre está al 100%, siempre ha tenido excesos con el alcohol, con la droga, y no siempre está con la disponibilidad para ir y subir a un escenario", ha finalizado.

El cantante, que llega más de tres décadas sobre el escenario, reapareció en escena enérgico y vistiendo traje, lo que le caracteriza, e interpretó una larga lista de 50 canciones, entre las que no olvidó hacer repetidas menciones a su actual pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.

A diferencia de otros episodios que nublaron la anterior gira de El Sol con retrasos e incidentes, esta vez Luis Miguel empezó religiosamente a la hora a la que había anunciado, las 21 horas.

El apoyo a uno de los artistas más influyentes de la música en español también ha estado presente. Otra buena parte de sus seguidores defienden que simplemente se trata del inexorable paso del tiempo, que nos deja huella a todos, también a él.

El periodista Roberto Cazorla, del programa de la misma cadena A la tarde, ha hablado de una demanda al cantante: "Iniciarán una denuncia por estafa a Luis Miguel y a la productora".

Fechas de 'Luis Miguel Tour 2023'

En lo que queda de año, Luis Miguel celebrará más de 64 conciertos a lo largo y ancho de Sudamérica, México y Estados Unidos. El artista ya ha colgado el cartel de sold out en prácticamente todos ellos. Seguramente por eso, hace un día, dio a conocer una nueva remesa de fechas y lugares donde actuará el año que viene (al menos hasta junio).

En su cuenta de Instagram anunció 51 fechas nuevas para el Luis Miguel Tour en 2024.

A pesar de las conjeturas, lo que está claro es que el histórico espectáculo de un cantante de la talla de Luis Miguel sigue triunfando.