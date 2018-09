La traducción al inglés de pueblos andaluces que triunfa en redes: 'Mijas' sería 'My Daughters'

La traducción de los topónimos es algo que trae de cabeza a más de uno. Pongamos un ejemplo: la capital de Reino Unido es Londres, pero para los ingleses, Londres no es Londres, sino London . Así, un mismo lugar puede tener diferentes nombres dependiendo del idioma al que se traduzca.

Como si de un fenómenos viral se tratase, un usuario de Twitter ha decidido traducir al inglés los nombres de los pueblos andaluces más conocidos. El resultado es, sin duda, de lo más surrealista. 'Mijas' (mis hijas) sería 'My Daughters'. 'Conil' (con él) sería 'With Him'. ¡Todo suena a chiste!

El tuit con la lista de pueblos andaluces ha conseguido en solo un par de días más de 26.000 retuits y el doble de 'me gusta'. Sin embargo, lo más llamativo es que otros usuarios se han animado a hacer lo mismo con pueblos de otros lugares, como Murcia, Aragón o Madrid. 'Pinto' sería 'I paint', 'Guzmán el bueno' sería 'Goodman the Good Man' y etc. ¡Cuánta imaginación!