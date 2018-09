Un usuario de Twitter denuncia una experiencia racista en el metro de Madrid

"Acabo de vivir una historia súper desagradable en el metro", así empieza el hilo en Twitter del usuario Lluis Mosquera, que escribe que todo empezó cuando una joven colombiana con un bebé le pidió a un hombre si podía cederle el asiento.

Al señor no le pareció bien tenerse que levantar "porque él lleva pagando muchos años esos asientos". A pesar de que la muchacha, según explica Mosquera, le pidió educadamente que se callase, "el señor repugnante estaba esperando ese momento para gritar lo español que era y lo injusto que era tener que ceder su asiento a "una panchita"".

Al parecer al “señor” no le parecía bien ceder el asiento. Aún así, lo ha hecho. A regañadientes, claro. Le ha cedido el asiento porque la gente estaba mirándole un poco mal. Él no se lo pensaba ceder, supongo.

El caso es que el señor ha seguido hablando en voz “baja” sobre lo mal que le parecía tener que cederle el asiento a “una panchita”. Porque él lleva pagando muchos años esos asientos. Yo no sabía que los señores maleducados pagan los asientos del metro.

Tras su sermón racista, la gente del metro increpó al hombre hasta que apareció "un nuevo personaje en la historia: el amigo del señor", que se enfrentó con un pasajero sudamericano que estaba defendiendo a la madre del bebé.

Todo esto en un metro en el que no nos podíamos casi ni mover.

Y en mitad de lo que iba a ser una pelea racista y claustrofóbica… una chica de unos veinte años ha dado cuatro gritos. Pero cuatro, no han hecho falta más. Y lo ha resuelto todo.

Ante todo este caos, que se detuvo gracias a cuatro palabras que dijo una chica, empezó la segunda parte de esta historia. Porque el hombre racista quiso encararse a esta joven, pero el pasajero sudamericano la "defendió" con un "¿Le vas a pegar a ella? Es una chica", dando a entender que llegar a las manos es cosa de hombres.

- Me da igual estar fea. No he salido a la calle para gustarte a ti.