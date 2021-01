Vestidos de osos polares: Así han podido abrazar esta pareja de abuelos a sus nietos tras estar nueve meses separados

Si ya de por la pandemia del coronavirus ha afectado gravemente a nuestros mayores, que sigan sin poder estar con sus personas más queridas y familiares por riesgo a contagiarse quizá es aún más duro.

Por ello, esta pareja de ancianos británicos ha encontrado la manera más original de poder abrazar a sus nietos sin riesgos. Nada más y nada menos que enfundándose dos disfraces de plástico hinchables de osos polares que les ha servido como protección y que pronto se han hecho virales en las redes sociales.

Los ancianos llevaban encerrados en su casa del condado británico de West Yorkshire desde el pasado 1 de marzo. Desde ese día no habían vuelto a tener contacto directo con ninguno de sus seres queridos y su familia, a pesar de la insistencia de la pareja por ver a sus tres nietos por Navidad, estaba dispuesta a celebrar las fiestas con ellos a través de una videollamada por Zoom.

Es por este motivo por el que la mujer de la pareja, Barbara Walshaw comenzó a buscar algún disfraz o mono de protección por Internet para remediar la situación cuando se encontró con los disfraces hinchables de oso polar y decidió comprarlos.

"Son las mejores 15 libras que me he gastado en mi vida. No hay dinero que me haya traído más alegría y espíritu navideño" mencionaba a un diario británico al ser entrevistada días después de Navidad dada la relevancia que ha adquirido su idea por las redes.

Y es el que hijo de los ancianos, Neil, no pudo resistirse a subir a su cuenta de Twitter dos instantáneas de sus padres abrazando a sus hijos que pronto corrieron como la espuma por Internet dada la situación y la ternura del momento.

"Feliz Navidad a todo el mundo. Estos son mis viejos de visita. Primeros abrazos a sus nietos desde marzo. Los mejores cinco minutos de su vida. Echad un vistazo a su método viral de precaución contra el coronavirus. Podéis ser guays pero nunca lograreis serlo como mis padres” twitteaba.

Y es que los nietos de la pareja de ancianos no podían creerse que sus abuelos se hubieran disfrazado de unos osos polares de dos metros de altura solo para poder abrazarlos. "Fue un momento que los niños nunca olvidarán y que los mantuvo felices y emocionados todo el día" confirmaba el padre a medios locales.

Y es que el abrazo de un niño y su abuelo por Navidad después de meses separados es el mejor regalo que puede haberles sucedido a ambos estas festividades.