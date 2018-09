La vitalidad de Adalia Rose, la niña con envejecimiento prematuro, triunfa en Youtube

Adalia Rose Williams tiene solo 11 años, pero la enfermedad que padece desde que nació provoca que aparente el aspecto de una anciana. La pequeña sufre el síndrome de Huthchinson-Gilford, el mismo que inspiró la película 'El curioso caso de Benjamin Button' y que provoca el envejecimiento prematuro de los órganos.

Se trata de un trastorno genético crónico para el que no hay cura. La esperanza de vida de los niños que nacen con este síndrome comienza a reducirse a partir de los 13 años. Cuando nació, su madre quedó desolada por el diagnóstico de su pequeña. "Solo estábamos ella y yo y honestamente me sentí perdida", asegura la madre a The Sun. La pequeña sufre enanismo, rigidez en las articulaciones y su pelo no crece.

Al igual que cualquier niña de 11 años, a Adalia Rose le gusta jugar con muñecas, disfrazarse, maquillarse, cantar y hacer manualidades. Hace ya seis años que ella y su madre, Natalia Pallante, cuentan a través de su canal de Youtube cómo es vivir con esta enfermedad. Sin embargo, madre e hija han dejado el drama de lado y han optado por crear contenido divertido, amable, inspirador y, sobre todo, lleno de vitalidad.

Aunque su aspecto podía causar rechazo, Natalia y Adalia quisieron mostrar al mundo que se puede ser feliz aunque la vida lo ponga difícil. La respuesta del público no pudo ser mejor: su canal de Youtube acumula más de 1,5 millones de suscriptores y en Instagram supera los 230 mil followers.