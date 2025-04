Ed Sheeran se atreve con el persa en 'Azizam', la primera canción de su próximo disco

Ed Sheeran tiene guardado su próximo álbum de estudio. Mientras sus fans esperan a que vea la luz, el británico lanza este viernes 4 de abril el primer sencillo del trabajo: Azizam, que significa "mi amor" en persa.

Así, el cantante demuestra seguir inmerso en composiciones románticas con esta oda a la intensidad del amor: "No quiero estar en ningún otro lugar que aquí contigo / Quiero ser uno en este espacio / Quiero estar enredado y envuelto en tu nube / Quiero estar cerca de tu rostro", canta en la primera estrofa.

Para acompañar a la canción, Ed Sheeran estrena también un vídeo grabado alrededor de Estados Unidos durante su promoción de la canción, cuyo símbolo característico es un corazón rosa. Mientras, el videoclip oficial saldrá dentro de "unas semanas". "Estoy emocionado con la reacción tan positiva a esta canción, y muy entusiasmado por todas las otras sorpresas que tengo para ustedes. Espero que esto marque el inicio de la banda sonora de su verano, ¡se viene más!", escribe en Instagram.

"Me encanta aprender sobre música y diferentes culturas"

El cantante compuso Azizam por una idea de su productor: "Ilya Salmanzadeh me sugirió hacer música inspirada en su herencia y cultura persa. Me encanta aprender sobre música y diferentes culturas, especialmente a medida que viajo y conecto con personas. Fue como abrir una puerta a un mundo completamente nuevo y emocionante. Me encantó cómo muchos ritmos, escalas, melodías e instrumentos eran diferentes, pero a la vez similares a la música tradicional irlandesa con la que crecí. Me mostró que la música nos conecta a todos, y que realmente es un lenguaje universal. Todo este álbum trata sobre ser juguetón, explorador y celebratorio", escribió en redes sociales.

En otra de sus publicaciones en Instagram, Ed Sheeran compartió un vídeo donde aparece junto al taxista que le acompañó durante su visita a la India. "Era toda una vibra, mis respetos para Rakesh", dijo.

Letra original y en español de 'Azizam', de Ed Sheeran

Azizam

Meet me on the floor tonight

Encuéntrame en la pista esta noche

Show me how to move like the water

Enséñame a moverme como el agua

In between the dancin' lights

Entre las luces que bailan

Be mine, be mine, azizam

Sé mía, sé mía, azizam

-

I wanna be nowhere but here with you now

No quiero estar en ningún otro lugar que aquí contigo

I wanna be one in the space

Quiero ser uno en este espacio

I wanna be tangled and wrapped in your cloud

Quiero estar enredado y envuelto en tu nube

I wanna be close to your face

Quiero estar cerca de tu rostro

-

Well, tomorrow can wait, losin' time in this place

El mañana puede esperar, congelemos el tiempo en este lugar

Till the sun is awake, be like a magnet on me

Hasta que salga el sol, sé como un imán en mí

I don't care what they say, we can do it our way

No me importa lo que digan, podemos hacerlo a nuestra manera

And if love's just a game, then come and play

Y si el amor es solo un juego, entonces ven a jugar

-

Azizam

Meet me on the floor tonight

Encuéntrame en la pista esta noche

Show me how to move like the water

Enséñame a moverme como el agua

In between the dancin' lights

Entre las luces que bailan

Be mine, be mine, azizam

Sé mía, sé mía, azizam

-

Azizam

Azizam

-

I wanna get lost in your ocean and drown

Quiero perderme en tu océano y ahogarme

I wanna be careless and free

Quiero ser despreocupado y libre

I wanna live here in the moment we found

Quiero vivir aquí, en el momento que encontramos

I wanna be all that you see

Quiero ser todo lo que ves

-

Well, tomorrow can wait, losin' time in this place

El mañana puede esperar, congelemos el tiempo en este lugar

Till the sun is awake, be like a magnet on me

Hasta que salga el sol, sé como un imán en mí

I don't care what they say, we can do it our way

No me importa lo que digan, podemos hacerlo a nuestra manera

And if love's just a game, then come and play

Y si el amor es solo un juego, entonces ven a jugar

-

Azizam

Meet me on the floor tonight

Encuéntrame en la pista esta noche

Show me how to move like the water

Enséñame a moverme como el agua

In between the dancin' lights

Entre las luces que bailan

Be mine, be mine, azizam

Sé mía, sé mía, azizam

Meet me on the floor tonight

Encuéntrame en la pista esta noche

Show me how to move like the water

Enséñame a moverme como el agua

In between the dancin' lights

Entre las luces que bailan

Be mine, be mine, azizam

Sé mía, sé mía, azizam

-

Azizam

Azizam

-

Fuente: Genius