Mikel Izal presenta en exclusiva su canción 'Nada importa tanto' con la mexicana Ximena Sariñana

Mikel Izal ha demostrado desde el primer momento que es uno de los grandes amigos musicales de Cuerpos especiales. Sin duda, uno de los artistas que en más ocasiones se ha pasado por el antimorning show de Europa FM y no ha querido perderse la ocasión de acercarse al programa especial del Teatro Capitol por el Día Mundial de la Radio y, de paso, regalar en exclusiva un extracto de Nada importa tanto, su colaboración con la mexicana Ximena Sariñana.

"Llevo mucho tiempo escribiéndome canciones a mí mismo a las que no les hago ni puñetero caso", ha explicado acerca de este tema que anima a "no darle tanta importancia a lo que no lo tiene, que le damos mucha, y dársela a lo que de verdad importa". Eso sí, también ha confesado que se trata de "la primera vez" que escribe "algo que no sea en bata en casa. Entonces hay que quedar en qué hablar y qué nos apetece cantar".

"Nada importa tanto habla de no darle tanta importancia a las cosas que no lo tienen y dársela a lo que de verdad importa"

Las nuevas versiones de las canciones El miedo y el paraíso, su último álbum, han permitido que colabore con artistas como Pablo Alborán en La fe #2, una circunstancia que Eva Soriano no ha dejado escapar para volver a enviar un audio al malagueño a través del teléfono de un artista invitado (antes lo hizo con Pablo López). "Yo ya no sé si me puede denunciar", ha indicado la presentadora tras enviar la nota de voz, a lo que Nacho García ha contestado afirmativamente explicando que se trata de "dos audios por dos móviles diferentes". "Es majísimo, si no viene es porque tiene mucho curro", ha matizado Mikel.

También ha habido tiempo de hablar de Infitos bailes, la canción que compuso para Raphael y que se ha convertido en todo un hito en su carrera. "Hay cosas como trabajar con Raphael o Miguel Ríos, que a mis padres les hace mucha ilusión y a mi me encanta. Esto lo celebramos con una comida", ha recordado, confesando que seguro que ha cantado alguna canción del genio de Linares en el karaoke.

Aprovechando su presencia en el programa, Mikel Izal ha recordado cuál sería su colaboración soñada: "Siempre digo lo mismo, pero como no se va a cumplir, pues hasta que pueda haber posibilidad... Robe, de Extremoduro, me fliparía". "Hago lo que quiera: que me de una pandereta, que me de un triángulo, le paso el agua, las birras... Le hago el catering, le dejo el camerino impoluto", ha confesado el compositor.