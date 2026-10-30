Las novedades musicales más destacadas: Álvaro de Luna, Gracie Abrams, Malmö 040 y más

Octubre se despide con una buena tanda de novedades musicales para poner banda sonora al último fin de semana del mes con lanzamientos como Dame alas, el lead single del nuevo disco de Álvaro de Luna, Azulejos, o la siempre íntima Gracie Abrams, que publica su nueva canción Here you come, there you go.

Los chicos de Malmö 040 no paran y lanzan su nuevo EP Bueno, pues ya está, Samuräi se une al incombustible Juanes para crear La explosión y Emilia estrena su nueva etapa con Bodypainting.

Te contamos todo sobre los lanzamientos más destacados:

'Dame alas' - Álvaro de Luna

Por fin ha acabado la espera para Azulejos, el nuevo disco de Álvaro de Luna, en el que el sevillano ha plasmado su arte en canciones tan íntimas como Dame alas.

'Here you come, there you go' - Gracie Abrams

El entusiasmo que ha mostrado Gracie Abrams al presentar Here you come, there you go se ha multiplicado entre sus fans con su lanzamiento, que ya la sitúan entre sus favoritas de la artista.

'Ignorantes' - Malmö 040

Los jóvenes Malmö 040 siguen regalando música a sus acólitos con Bueno, pues ya está, el nuevo EP de la banda acaba de publicar y en el que incluye temas tan cañeros como este Ignorantes.

'La explosión' - Samuräi ft. Juanes

No siempre es fácil conseguir que un nuevo talento musical y un artista histórico casen tan bien como lo hacen Samuräi y Juanes en La explosión, la colaboración en la que demuestran que cuando abunda el arte, el resultado es excepcional.

'Bodypainting' - Emilia

Emilia vuelve a la primera línea musical con Bodypainting, la canción con la que la argentina abre una nueva era con más madurez pero el mismo ritmo de siempre.

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