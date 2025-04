Las novedades musicales más destacadas: Leiva, Ed Sheeran, Miley Cyrus y más

Las novedades musicales más destacadas de la semana en Europa FM vienen cargadas de romanticismo desde España y Estados Unidos. A nivel nacional, Leiva presenta su nuevo disco Gigante, al que pertenece la canción Cuarenta mil; Shinova se une al grupo No te va a gustar para versionar su propio tema Nuestra postal y Mafalda Cardenal comparte el último adelanto de su primer álbum.

Mientras, desde Norteamérica llegan dos sencillos que marcan el inicio de proyectos muy esperados: Ed Sheeran estrena Azizam, la canción que marca el camino hacia su próximo disco, y Miley Cyrus presenta su canto vitalista End of the World como sencillo de su álbum visual Something Beautiful.

'Cuarenta mil' - Leiva

Se acabó la espera: Leiva por fin estrena su sexto álbum de estudio Gigante, del que el madrileño ha ido dando pistas desde octubre de 2024 con las canciones Gigante, Bajo presión, Ángulo muerto, El polvo de los días raros y Caída libre, su colaboración con Robe. Desde Europa FM, destacamos la pista Cuarenta mil. "He empezado una terapia eficaz / Y he contado hasta cuarenta mil / Las veces que debí volcar / Mis demonios sobre ti", canta.

'Azizam' - Ed Sheeran

Ed Sheeran está reinventándose de cara al nuevo disco que estrenará este 2025. Azizam —"mi amor", en persa— es una prueba de ello, ya que la canción mezcla inglés y persa. El cantante compuso la canción por una idea del productor Ilya Salmanzadeh: "Me encanta aprender sobre música y diferentes culturas cuanto más viajo y conecto con la gente. Fue como abrir una puerta a un mundo completamente nuevo y emocionante", explicó el británico.

'End of the World' - Miley Cyrus

Miley Cyrus promete regalar al mundo uno de sus álbumes más ambiciosos visual y musicalmente con Something Beautiful, del que ya se conocen tres canciones: Prelude, el tema que da título al disco y End of the World, el primer sencillo. En él, la estadounidense habla de la importancia de vivir el momento sin caer en la ansiedad por el futuro. Un carpe diem de manual. "Finjamos que no es el fin del mundo", repite.

'Nuestra postal' - Shinova ft. No Te Va Gustar

Shinova presenta una nueva versión de su tema Nuestra postal, incluido en su álbum El presente de 2024. Pero sus integrantes no lo hacen ellos solos, ya que se unen a sus amigos del grupo uruguayo No Te Va Gustar. Para la banda vasca, esta colaboración es una de las "más emocionantes" que han hecho hasta la fecha. El 27 de diciembre, Shinova cierra su gira con un concierto en el Movistar Arena de Madrid, con Europa FM como radio oficial.

'En mi balcón' - Mafalda Cardenal

Mafalda Cardenal prepara el lanzamiento de su primer álbum, Mis notas de voz, con un último adelanto: En mi balcón. Antes de que el disco completo vea la luz el 25 de abril, la cantante comparte un nuevo pedazo de su trabajo con esta composición romántica: "Y no sé si sabes que mis ojos son para mirarte / Mi voz, solo para cantarte esta canción", canta en el estribillo.