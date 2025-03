Ed Sheeran ya promociona 'Azizam', su nueva canción que mezcla inglés y persa

'MY LOVE'

Ed Sheeran estrena muy pronto —el 4 de abril— su nuevo single, una canción muy especial por su mezcla de culturas. Y es que Azizam es el resultado que el artista ha obtenido de viajar y conocer otros mundos distinto al suyo.

Así lo presentó hace unas semanas, cuando contó la historia de la canción mientras mostraba un fragmento del tema: "Escribí Azizam después de que @ilya_music sugiriera probar hacer música inspirada en su herencia y cultura persa".

"Me encanta aprender sobre música y diferentes culturas cuanto más viajo y conecto con la gente. Fue como abrir una puerta a un mundo completamente nuevo y emocionante. Me encantaba cómo muchos ritmos, escamas, melodías e instrumentos eran diferentes pero similares a la música tradicional irlandesa con la que había crecido. Me estaba mostrando que la música nos conecta a todos, y realmente es un lenguaje universal", reflexionó el cantante de Bad Habits.

Y es que, tal y como se desvela en el vídeo junto al texto, Azizam es 'Mi amor' en persa. la canción es resultado de una experimentación que estará presente en todo su próximo disco: "Todo este álbum trata de ser juguetón, de explorar y de celebrar. La canción sale el 4 de abril, y es realmente genial".

El cantante ya está en plena promoción de Azizam, y como símbolo de la canción las capitales de todo el mundo (London, Paris, Tokyo, Sydney...) se están llenando de corazones rosas.