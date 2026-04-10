Las novedades musicales más destacadas: Nena Daconte, One Republic, Alfred García y más

El buen tiempo ha llegado y, como cada viernes, las novedades musicales ya están aquí. Nena Daconte se une a 16 artistas por el aniversario de Tenía tanto que darte , One Republic reivindica la importancia del amor en Need Your Love , Alfred García da por fin a luz a M a teo ... ¡Y mucho más!

El viernes por fin ha llegado y lo hace cargadito de nueva música. Si la primavera la sangre altera, las novedades musicales de esta semana te van a dar ese chute de energía que necesitabas para ponerte la energía por las nubes.

Este viernes, Nena Daconte se une a 16 artistas por el 20 aniversario de Tenía tanto que darte, One Republic reivindica la importancia del amor en Need Your Love y Alfred García da por fin a luz a Mateo, un homenaje a su ahijado.

Además, Teddy Swims nos habla de la complejidad de las relaciones en Mr. Know It All y Bombai nos trae el espíritu fiestero y buenrollero del verano con Quédate Conmigo hasta el Amanecer.

Nena Daconte y amigos - 'Tenía Tanto que Darte - Edición 20 Aniversario'

Mara Meneses, más conocida como Nena Daconte nos hace viajar al pasado con una versión de su mítico tema en la que han colaborado 16 artistas. El lanzamiento llega por el 20 aniversario de su álbum debut He perdido los zapatos, en el cual se encontraba el tema Tenía Tanto que Darte.

En el tema convergen las voces de Dani Fernández, Natalia Lacunza, David Otero, Alex Ubago, Aiona Buitrago, Alberto Jiménez (Miss Caffeina), Gabriel de la Rosa (Shinova), Marwan, Xavibo, Susana Alva (Efecto Mariposa), Rozalén, Paula Mattheus, Coti, Café Quijano, Iván Ferreiro y Mikel Erentxun.

OneRepublic - 'Need Your Love'

OneRepublic nos trae un nuevo single, un himno que reivindica el papel del amor en nuestras vidas y su importancia sobre todo lo material.

El tema llega acompañado por un videoclip en el que podemos ver a la banda interpretando el tema en un almacén industrial, derrochando una energía que refuerza aún más el mensaje.

Alfred García - 'Mateo'

Con una mezcla de pop-rock con electrónica, Alfred nos presenta uno de los temas más exigentes de su carrera, en el cual además podemos escucharle cantando en inglés y en español.

A pesar de toda la confusión originada en redes, Alfred no va a ser padre y Mateo no es el nombre de su hijo, sino que es el de su ahijado e hijo de su prima, para quien ha compuesto este tema.

Teddy Swims - 'Mr. Know It All'

El estadounidense regresa con un nuevo temazo después del éxito de Gone gone gonejunto a David Guetta y Tones and I.

Con un estilo que recuerda al pop ochentero, guitarras suaves y arreglos de estilo retro, Teddy Swims nos habla de la complejidad de las relaciones y la tendencia a sabotearlas.

Bombai - 'Quédate Conmigo hasta el Amanecer'

Manteniendo su característico estilo fiestero y buenrollero, Bombai nos trae Quédate Conmigo hasta el Amanecera ritmo de ukelele.

Con este tema, la banda nos invita a olvidarnos de los problemas, ser positivos y a rodearnos de buenas personas mientras transita entre el pop y el latino tropical.

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