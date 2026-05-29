Las novedades musicales más destacadas: Ariana Grande, Manuel Carrasco y Juanes, La La Love You y más

Las temperaturas continúan subiendo, y qué mejor manera de combatirlas que con las novedades musicales . Este viernes llegan con fuerza álbumes como Pueblo Salvaje I de Manuel Carrasco , que nos regala un featuring soñado con Juanes. Pero, además, Ariana Grande vuelve a lo grande con el primer single de su nueva era musical. Y La La Love You también estrena disco para darlo todo este verano.

¿Qué sería de un viernes sin novedades musicales? Para combatir este calor de mayo llegan estrenos de altura que disfrutar al máximo.

Los fans lo estaban esperando, y Ariana Grande les trae hate that i made you love me el adelanto de su nuevo álbum. Y Manuel Carrasco aterriza con su Pueblo Salvaje I, álbum del que destaca su colaboración con Juanes Gente corriente.

Y si alguien nos va a hacer bailar y cantar con despreocupación es La la Love You al ritmo de A ver quién se duerme ahora. Y para no dejar de movernos, pero con mucha deportividad, llega un nuevo himno del Mundial 2026 de la mano de Tyle y Future, Game Time. ¡Y más!

HATE THAT I MADE YOU LOVE ME - ARIANA GRANDE

Ariana Grande abre etapa musical, y lejos de su pop luminoso la artista presenta el primer single de su álbum Petal. hate that i made you love me nos presenta un pop más melódico, cerca del R&B alternativo, y su letra es de lo más confesional. Y el 1 de julio llegará el videoclip de este nuevo tema.

Este sencillo ha sido producido por la propia Ariana Grande, Max Martin e ILYA Salmanzadeh, al igual que otros éxitos como Sweetener, Thank U, Next y Positions. "Mi primer sencillo de Petal, una de mis canciones favoritas de todas las que escribiré", comentó la artista en su cuenta de Instagram.

GENTE CORRIENTE - MANUEL CARRASCO & JUANES

Gente Corriente, es la esperada colaboración entre Manuel Carrasco y Juanes, que pertenece al recién estrenado Pueblo Salvaje I del onubense. En los últimos añosel andaluz y el mexicano han mostrado su cariño mutuo en apariciones sorpresas en los conciertos del otro. Así ocurro en el concierto en el Santiago Bernabéu del andaluz en 2024, cuando el mexicano irrumpió inesperadamente, mientras que Juanes llevó a Carrasco a su show en el Movistar arena de la capital para cantar juntos Hoy Me Voy y La vida es un ratico.

Así, Gente corriente reflexiona sobre la forma de ser de uno mismo y lo que proyecta a los demás. Además, la canción viene acompañada de videoclip, que ilustra a través de la rebelión diaria la pesadumbre a la que le canta el tema.

A VER QUIÉN SE DUERME AHORA - LA LA LOVE YOU

La La Love You llega con fuerza con su cuarto álbum, ¿Por qué me miráis así?, y con un último single que no defrauda: A ver quién se duerme ahora, un tema del estilo pop punk desenfadado más tradicional del grupo.

El grupo le dedica los versos a esos amores en los que nos tiramos pensando todo el día, con un estribillo directo y guitarrero. De hecho, David Merino le canta desde la cama a esa chica que le quita el sueño y que no sale de su mente mientras desayuna, cuando va al baño, cuando corta el césped... En la letra se encuentra además un guiño a Morrissey al hacer una metáfora con la espina en el costado (The Boy with the Thorn in His Side), y el propio título de la canción hace referencia a la reciente polémica del cantante, quien canceló un concierto en el Palau de les Arts de Valencia porque no había podido dormir bien.

¿Cantará La La Love You este temazo en directo en Local de Ensayo Europa FM?

SAD GIRLS - BEBE REXHA Y DAVID GUETTA

Esta colaboración de millones nos regala un tema dance-pop y electro house muy en la línea de los grandes himnos de Bebe Rexha y David Guetta. El DJ ya dijo que estaba "obsesionado" con esta canción y que llevaban tiempo guardándola.

La canción gira alrededor de convertir el desamor en energía de pista de baile. El estribillo habla de quedarse bailando 'hasta la última canción'. Sad Girls forma parte del próximo álbum visual de Bebe Rexha, Dirty Blonde.

GAME TIME - TYLA & FUTURE

Tyla y Future se unen a los himnos del Mundial 2026 con Game Time, una canción "de estadio", tal y como describe la propia FIFA. Y es que el tema capta esa energía competitiva y global del torneo de fútbol.

El sonido combina lo mejor de los artistas: percusión afrobeats, melodías pop y R&B, trap y versos potentes. Una combinación perfecta para celebrar la competición deportiva.