Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Abraham Mateo, Naiara, Joe Jonas y mucho más

Las plazas llenas de vida, los chiringuitos a pleno rendimiento, la montaña recibiendo a sus visitantes veraniegos... Las vacaciones ya se han instalado en los calendarios y llega la hora de descansar.

La música es la banda sonora de nuestro verano y los artistas no descansan. Entre festival y festival siempre hay tiempo para sacar un single, o una colaboración, y eso es lo que han hecho los protagonistas de las novedades destacadas de la semana.

Xavi Alfaro te propone dos dúos infalibles. Por un lado, la unión de Abraham Mateo y Naiara en el hit Tienes que saber, y por otro la colaboración de Nil Moliner y Carlos Sadness en el delicioso tema Dos Primaveras. A esto se unen tres temas en solitario que llegan pisando fuerte. Joe Jonas, Cyril y Pol Granch vuelven al ruedo con tres temas infalibles.

Dos Primaveras - Nil Moliner y Carlos Sadness

Ya nos enamoraron con la versión acústica de Feliz, feliz y ahora regresan con una nueva versión de un tema propio de Nil Moliner. La intensidad emocional de la letra nos evoca a esos amores que se convierten en un refugio, un tema pop que con la voz de Carlos Sadness cobra una nueva dimensión a nivel de sonido y producción.

Joe Jonas - Work it Out

Es su primer single en solitario después su divorcio de Sophie Turner. Una canción con la que abre una nueva etapa personal, pero sin dejar de lado su éxito con sus hermanos, los Jonas Brothers, con los que aterriza en España en septiembre en una gira muy deseada por sus fans. El artista acaba de anunciar el estreno de su próximo disco, Music for people who believe in love, que "habla de las experiencias de ser padre, ser amigo de uno mismo y de los demás, y de la felicidad que he encontrado al hacer lo que amo para ganarme la vida", dice. Saldrá a la venta el próximo 18 de octubre.

Abraham Mateo y Naiara - Tienes que saber

Un hit en toda regla. Abraham Mateo y Naiara están dispuestos a subir las revoluciones este verano con un tema que respira autotune y tiene todas las papeletas para hacerse viral en redes. La ganadora de la última edición de Operación Triunfo se alía con el artista gaditano en un tema que cantaron juntos de manera inédita hace unas semanas.

James Bay - Up all night

El cantante y compositor británico James Bay saltó mundialmente a la fama con Let her go y casi diez años después arrasa con Up all night, un tema optimista y positivo que celebra las noches divertidas que nunca debemos olvidar.

Pol Granch - Fotomatón

Terminamos con Pol Granch, que vuelve a la carga con Fotomatón, una canción urbana que nos presenta su próximo proyecto. En él, muestra su faceta más electrónica y bailable, su nuevo tema, repleto de esa energía contagiosa que llena las pistas en verano.

El madrileño afronta ahora un verano repleto de citas en distintos puntos de la geografía española.

Escucha todas las novedades musicales en Europa FM

¡Escucha en Europa FM tus éxitos de hoy y tus favoritas de siempre!