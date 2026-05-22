Las novedades musicales más destacadas: Nil Moliner, Lola Young, Amaral y más

Llega el calor y Nil Moliner nos regala un nuevo himno con Nuestro jardín , Lola Young se confiesa tras su retiro en From Down Here , Amaral da un golpe sobre la mesa en No quiero más canciones tristes y... ¡Mucho más!

El calor veraniego está llamando a nuestra puerta, pero... ¡Trae novedades fresquitas!

Nil Moliner nos toca la fibra y nos hace gritar con el estreno de NEXO, su nuevo álbum que nos trae temazos como Nuestro jardín. Al mismo tiempo, Lola Young regresa a la música tras diez meses de retiro y nos entrega From Down Here, un tema confesional que resuena como un grito de auxilio.

Por otro lado, Amaral da un golpe sobre la mesa con No quiero más canciones tristes, un tema cargado de melancolía y aires de rebelión; Lizzo nos habla de una relación sana que nos fortalece en Happy 2 Be; y Guille Toledano abraza a todas esas mujeres que han sufrido cáncer en Mil Mariposas.

Nuestro jardín - Nil Moliner

Nil Moliner llega con un álbum completo, NEXO, un proyecto personal donde se entrelazan los temas que suenan como verdaderos himnos y baladas más íntimas, como Nuestro jardín.

Desde luego, esta canción buenrrollera nos habla de esas relaciones en las que se comparte la misma energía, y a pesar de los malos momentos, quieres disfrutarla lo que dure.

From Down Here - Lola Young

Lola Young aterriza este viernes con un nuevo tema de pop oscuro, después de 10 meses sin estrenar nueva música. Esta canción llega como un grito de auxilio, reflejado en el pánico escénico que la artista tuvo que afrontar el último año. Así, Young vuelve a hacer suyas las letras muy confesionales, y vuelve con este proyecto tan sincero producido por James Blake.

No quiero más canciones tristes - Amaral

Amaral llega con un nuevo single, No quiero canciones tristes, el cual ha sido compuesto para la serie Se tiene que morir mucha gente, creada por Victoria Martín y basada en su libro homónimo. De hecho, tres de sus actrices, Macarena García, Anna Castillo y Laura Weissmahr, forman parte de la propia canción y videoclip, haciendo los coros que acompañan a la voz de Eva.

"Hemos escrito esta canción a partir de un impulso visceral, movidos por el espíritu de las tres mujeres que protagonizan esta historia", exponen. Así, este tema no es solo un grito de melancolía, sino también para rebelarnos contra aquellos que nos hicieron daño. Este supone el primer tema de la banda desde el lanzamiento en febrero de 2025 de su disco Dolce Vita y su sencillo Los días malos.

Mil mariposas - Guille Toledano

Tras el impacto de No sé si quiero volver, Guille Toledano presenta Mil Mariposas, una canción íntima que convierte una de las experiencias más delicadas de su vida en un homenaje lleno de sensibilidad, fuerza y esperanza: el diagnóstico de su madre de cáncer de mama.

Esta nueva canción es un abrazo dirigido no solo a su madre, sino también a todas las mujeres que atraviesan procesos similares. Un tema honesto y emocional que habla de amor, miedo, admiración y esperanza desde un lugar profundamente humano.

El bachatón de la L - Lola Índigo

Como el nombre indica, se trata de una bachata que Lola Índigo adapta a su estilo más urbano, y lo hace de la mano del artista Lucho RK. Ambos entremezclan sus voces para hacer bailar esta sensual canción.

La estética del videoclip continúa con ese folclore andaluz actualizado, plagado de simbología del campo, vestidos sombríos, religión y casas blancas. De nuevo, la artista se inspira en el universo del cine de autor español y en estéticas como la de Luis Buñuel para acompañar el single con un vídeo musical.