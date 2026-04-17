Las novedades musicales más destacadas: Olivia Rodrigo, Lola Índigo, Myles Smith y más

¡El calor está llegando y el viernes es para celebrar! Y qué mejor forma de hacerlo que de la mano de nueva música.

Olivia Rodrigo le canta a un amor doloroso en drop dead, Lola Índigo marca su esperado regreso con Tus Inicialesy Myles Smith se abre en My Mess, la canción sobre el trauma de la infancia que marcó su vida.

Por otro lado, Manuel Carrasco rompe moldes y mezcla estilos en Oh, Si Pudiera y Leo Rizzi le dedica Corazón Hinchado a un amor capaz de curar todas sus heridas.

'Drop Dead' – Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo se prepara para el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, you seem pretty sad for a girl so in love, que llega tres años después del lanzamiento de GUTS y dos desde su versión extendida.

Todas las canciones del disco hablan de amor y lo hacen desde una perspectiva muy específica. "La de la obsesión y la ansiedad que conlleva, o la depresión cuando tu amante se ha ido", ha contado la cantante que refleja este espíritu que impregna el álbum en drop dead, primer adelanto del proyecto.

'Tus Iniciales' – Lola Índigo (feat. Lía Kali, Queralt Lahoz y Salma)

Lola Indigo regresa con TUS INICIALES, el primer adelanto de su próximo álbum y una poderosa declaración artística. La cantante celebra el talento femenino en este tema en el que se une a Lía Kali, Queralt Lahoz y Salma.

Sobre una base que fusiona reguetón con tradición española, TUS INICIALES propone un viaje sonoro de las raíces más profundas hacia el presente, combinando fuerza, sensibilidad y carácter en cada verso.

El mismo espíritu se refleja en el apartado visual con un videoclip grabado en la histórica casa de Federico García Lorca y que reinterpreta el universo de La Casa de Bernarda Alba con la actriz Mina El Hammani como protagonista. Toda una declaración de intenciones con cuatro voces femeninas unidas para amplificar el presente y el futuro de una nueva escena musical que apuesta por la diversidad, la identidad y la evolución sonora.

'My Mess' – Myles Smith

En My Mess, Myles Smith se abre en canal para hablar sobre su infancia en una familia violenta y desestructurada y las inseguridades que esto le han terminado provocando a lo largo de su vida.

El cantante británico de 27 años vuelca todas sus experiencias británicas en su nuevo álbum My Mess, My Heart, My Life, tanto las buenas como las malas, aunque aún tendremos que esperar hasta el 12 de junio para poder escuchar todas esas experiencias.

'Oh, Si Pudiera' – Manuel Carrasco

Culturas, sonidos y emociones se mezclan en Oh, si pudiera, la nueva canción de Manuel Carrasco que se muestra más libre que nunca en este tema con el que da inicio a su nueva etapa musical. La diferencia es el nexo de unión en esta canción que hace convivir de forma orgánica a rumba, flamenco, gospel, sonidos árabes y una raiz folk.

El de Isla Cristina rompe su propio molde y estrena un himno que plantea una idea tan simple como universal: “Oh si pudiera ver la vida como los niños la juegan”. Una canción que propone una mirada limpia y desprejuiciada hacia el mundo que hemos construido los adultos y en el que la bondad debería prevalecer.

'Corazón Hinchado' – Leo Rizzi

Después de su álbum Pájaro Azul en 2024, Leo Rizzi está listo para que su nuevo proyecto, La belleza de las flores, se publique el 8 de mayo.

Antes de su esperado lanzamiento, el cantante del exitoso Amapolas nos trae Corazón Hinchado, un tema en el que le canta a un amor que es capaz de curar todas sus heridas.

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