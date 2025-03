Las novedades musicales más destacadas: Sebastián Yatra, Jonas Brothers, Marc Seguí y Antony Z y más

Los viernes son días de novedades musicales y este fin de semana arranca con el esperado lanzamiento de La Pelirroja, de Sebastián Yatra. El colombiano le canta a esa chica con la que no puede estar porque tiene pareja y que ha dado pie a muchas habladurías. ¿De quién se tratará?

Ofenbach se suma a la lista de lanzamientos con Need You The Most y Sofia Reyes y Alan Walker se unen en Guaro con ron. Este fin de semana vuelven también los Jonas Brothers y Marc Seguí y Anthony Z se unen para cantar a Mallorca. Escúchalas todas y disfruta de los lanzamientos más destacados de la mano de Roger Freedom.

Sebastián Yatra - La Pelirroja

¡Por fin podemos escuchar La Pelirroja! Sebastián Yatra llega a todas las plataformas con este tema que estrenó en el Festival Viña del Mar en la que canta a una chica que actualmente está con otro. El colombiano mezcla los sonidos tradicionales de la balad con la música country y pop en una canción que no habla de una persona específica. "Tengo un amigo que vivió una historia con una pelirroja y, de hecho, él tiene una canción que se llama Mi pelirroja. De ahí saqué la inspiración para ponerle el título cuando empecé a hablar en la canción del pelo rojo", contó en Billboard.

Ofenbach - Need You The Most

Los franceses Ofenbach estrenan Need You The Most, un tema con sonidos electrónicos que nos lleva directamente a una noche de fiesta. El videoclip grabado en una discoteca te hará bailar, saltar y darlo todo esperando

Sofia Reyes, Alan Walker - GUARO CON RON

La polifacética artista mexicana Sofia Reyes se alía con el dj noruego Alan Walker para lanzar su colaboración Guaro con ron, una canción que anima a disfrutar de la pista de baile en buena compañía.

Jonas Brothers - Love Me To Heaven

Nick, Joe y Kevin Jonas han sorprendido a todos sus fans con el lanzamiento de Love Me To Heaven, el nuevo single de los hermanos con el que el grupo parece que abrirá paso a un nuevo proyecto discográfico que ha entusiasmado a sus acólitos.

Marc Seguí y Antony Z - Mallorca

Marc Seguí canta al amor empleando el nombre de su tierra natal, Mallorca, junto al granadino Antony Z, en una colaboración que llega a lo más hondo de quienes las escuchan.

Sigue la lista completa de novedades musicales