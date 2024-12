Las novedades musicales con Roger Freedom: TINI, Amaral, Abraham Mateo y más

No solo suenan villancicos en diciembre, por eso Roger Freedom da la bienvenida al último mes del año con una buena y diversa colección de Novedades musicales.

En el panorama nacional, destacan los estrenos del mítico dúo formado por Eva y Juan, Amaral, que viene con el nuevo sencillo Los Domingos del Fuego antes de publicar su álbum Dolce Vita en febrero. Por su parte, Abraham Mateo es el encargado de llenar la pista de baile con SOLONELY, mientras Alba Reche se sincera como nunca en No soy tu hombre.

A nivel internacional, la argentina TINI no se olvida de mover el cuerpo mientras le canta al desamor en El cielo, mientras el mexicano Carín León llega con El amor de mi herida.

'El cielo' - TINI

La argentina TINI viene de compaginar su faceta como cantante con la de actriz en una serie de televisión rodada en México. Desde la parte musical, la cantante sigue pisando fuerte, apostando por un sonido enérgico en El cielo, que llega poco después de su colaboración con Coldplay.

'El amor de mi herida' - Carín León

La estrella indiscutible de la nueva música mexicana es sin duda Carín León. En los últimos tres años ha ganado un Grammy Latino por año y hoy ya podemos escuchar las canciones de su nuevo álbum Palabra De To's, del que forma parte el tema El amor de mi herida.

'Los Demonios del Fuego' - Amaral

Amaral sigue dando pistas de su próximo álbum Dolce Vita con Los Demonios del Fuego, donde Eva y Juan apuestan por la esperanza. "Esta canción habla de entender lo que es verdaderamente importante y de encontrar tu sitio, al fin. De descubrir ese lugar que siempre estuvo esperando dentro de ti. Habla también de la capacidad de reconstruirnos después del dolor y de recuperar la ilusión", asegura el dúo.

'SOLONELY' - Abraham Mateo

Ha llovido mucho desde que Abraham Mateo era una estrella infantil de la música. Desde hace tiempo, el cantante encontró su yo verdadero en la música: ya no es solo una voz, es un artista irremplazable en el panorama musical español. No hay noticias de un nuevo álbum a la vista, pero hoy viernes sorprende con el estreno de SOLONELY.

'No soy tu hombre' - Alba Reche

Alba Reche, quien fuera colaboradora de Cuerpos especiales, sigue abriéndose paso por su nueva etapa artística con un segundo sencillo, No soy tu hombre, donde la artista le canta al desamor desde la nostalgia y la decepción. "A veces me parece tan mentira / Quе no me despiertas y mе dices / 'Qué bonita'", canta en la canción homónima al nuevo disco de Reche, con el que saldrá de gira por España en 2025.

