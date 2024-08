Tini se sube al escenario de Coldplay para cantar juntos su colaboración 'We Pray'

Tini confirma su estatus como una de las estrellas pop más importantes del mundo. Su ascenso meteórico de los últimos años, gracias a éxitos como Miénteme, Cupido o colaboraciones como La_Original.mp3, se ha materializado en proyectos tan ambiciosos como su último álbum de estudio, con el que lanzó un mensaje de autocuidado y renovación personal que se saldó con la aclamación del público y la crítica especializada y el anuncio de un merecido descanso.

Ahora Tini vuelve con más fuerza que nunca de la mano de Coldplay y un elenco de grandísimos artistas como Burna Boy, Little Simz o Elyanna, representando el crisol de culturas que convivimos en este planeta. Tini, como representante hispanoamericana, pone la nota en español de un nuevo himno global de la banda británica, We Pray, que formará parte de su nuevo y esperado álbum, Moon Music.

El Crocke Park, en Dublín, acogió el 'show' ante 83.000 personas que coprotagonizó Tini

La artista argentina no solo colabora con Coldplay en su nuevo single, que vio la luz el pasado viernes, sino que el día 30 de agosto estuvo con la banda de Fix Yousobre el escenario del Crocke Park, en Dublín, deslumbrando ante 83.000 espectadores, junto al resto de colaboradores, para interpretar We Praypor primera vez en directo en un momento único para los fans de la música de todas las partes del mundo.

Además, participó en el show sorpresa de Chris Martin en las calles de la ciudad el pasado 28 de agosto, desatando la locura del público. Tini tenía guardada la sorpresa como oro en paño. We Pray fue coreada como lo que ya se intuye que será: un himno de la banda.

Tini hace historia en Dublín y reaparece tras un tiempo de descanso con más fuerza que nunca y dispuesta a seguir haciendo historia en la música en español.