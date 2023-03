Las novedades musicales de la semana con Xavi Alfaro: Álvaro de Luna, Lana del Rey, Lola Índigo y mucho más

Los viernes son días de estrenos y este 17 de marzo viene cargadito de buena música.

Xavi Alfaro trae a Europa FM la lista con las novedades musicales más destacadas de la semana que encabeza Álvaro de Luna con el single Todo es contigo. Esta semana además llega el nuevo disco de U2 y Lola Índigo publica otro adelanto de su disco El Dragón. Y mientras, en las redes sociales ya empieza a sonar el que será el gran hit del próximo viernes 24 de marzo. Hablamos de Beso, la canción que Rosalía y Rauw Alejandro han filtrado de su RЯ.

La nueva música de la pareja está por venir. Ahora es el turno de las canciones que aterrizan esta semana en plataformas.

Álvaro de Luna - Todo es contigo

Álvaro de Luna aterriza con Todo es contigo, el tercer adelanto del que será su nuevo álbum UNO. Esta canción, que llega justo un mes del lanzamiento de Portarse mal, incluye toques andinos. Álvaro de Luna la compuso mientras estaba de gira por Latinoamérica, experiencia esencial en su aprendizaje musical, y la grabó entre Colombia y España.

El nuevo tema se presenta como un tema mucho más romántico, con una melodía y una letra pegadiza, y un importante sobre el proceso de búsqueda personal en el que sentirse uno mismo, encontrando en el camino a personas fundamentales para recuperar la ilusión perdida.

Ana Guerra - Si me quisieras

Si me quisieras es el nuevo trabajo de Ana Guerra, que regresa más de un año después del lanzamiento del disco La luz del martes. Es una canción muy especial para la artista canaria, que contó que compuso este tema hace cuatro años.

"Lleva guardada para una ocasión especial desde 2019 y será vuestra el 17 de marzo para siempre. Cuenta una historia real así que tendréis que ver el vídeo", escribió en Instagram sobre este tema.

Lana del Rey - The Grants

The Grants es el nuevo adelanto de Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, el noveno disco de Lana del Rey que sale a la venta el viernes 24 de marzo y que se presenta como la continuación de Blue Banisters.

La canción, coescrita con Mike Hermosa, es el tercer adelanto de su nuevo trabajo, del que ya publicó los temas Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd y A&W.

U2 - Songs of Surrender

U2 llega al fin de semana con nuevo álbum. El cuarteto de Dublín estrena el disco Songs of Surrender, una colección de 40 canciones fundamentales de todo su catálogo, reinventadas y grabadas de nuevo en 2023.

Este trabajo sirve como complemento de Bono, Surrender: 40 Songs, One Story, las memorias que el líder de la banda lanzó en 2022. Bono estructuró el libro en 40 capítulos titulados a partir de canciones de U2. Además, Songs of Surrender viene acompañado del proyecto U2SOS40, una colaboración única en la que 40 artistas y creadores de todo el mundo han sido invitados a realizar una pieza de 60 segundos, cada una con la banda sonora de una canción de U2 regrabada.

Lola Índigo - La Santa

Lola Índigo presenta La Santa, su nueva canción que sirve como adelanto de su próximo disco El Dragón.

El tercer álbum de estudio de Lola Índigo —que llega después de Akelarre (2019) y La Niña (2022)— todavía no tiene fecha, aunque sí la tienen los primeros conciertos de su nueva gira. La cantante de la localidad granadina de Huétor Tájar, actúa los días 6 y 13 de mayo en Madrid y Barcelona respectivamente.

El Dragón sirve como cierre de la trilogía de Mimi. "Akelarre fue el presente mío en ese momento, de cómo yo estaba empezando en todo esto y tenía que definir cómo soy yo y como es mi sonido. La niña es como la nostalgia, tirando para los sonidos de los 2000 y hablando del instituto. Y el nuevo es como el futuro, es mi trilogía personal", contó en una entrevista con Europa FM.

¿Te has quedado con ganas de más? Disfruta de las otras novedades musicales de la semana.

Los otros estrenos musicales de la semana